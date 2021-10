Korona virus i zdravlje: Šta kad se sudare kovid i grip i kako da se zaštitite

Pre 33 minuta

Kako se leči neko ko oboli i od kovida i od gripa?

„A princip lečenja je isti, nedostatak kiseonika leči se kiseonikom, antibiotici, sve što treba - vitamini i to je to", kaže Marković.

„Očekujemo, jer se to pokazalo kao pravilo, da kada je sezona bila blaga, kao što je bila prošle godine, da za njom ide jači udar influence.

„Ono čega se mi infektolozi najviše pribojavamo, a to se pokazalo na početku epidemije u Italije, na primer, najgora moguća varijanta je istovremena i infekcija kod jednog bolesnika i kovidom i gripom, a da nije vakcinisan ni protiv jedne bolesti", rekao je Stevanović za Večernje novosti .

Šta je sezonski grip

Postoje četiri tipa sezonskih virusa gripa - A, B, C i D.

Grip se javlja svake sezone od oktobra do maja i procenjuje se da godišnje u svetu oboli oko tri do pet miliona ljudi od teških formi bolesti, a između 290 do 650 hiljada završi smrtnim ishodom.