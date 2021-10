Muzika i Bitlsi: Pol Makartni kaže da je Džon Lenon inicirao raskid grupe

„Nisam ja inicirao razlaz. Bio je to naš Džoni", rekao je on novinaru Džonu Vilsonu.

„Niste mogli to da sprečite. Bio je to najteži period u mom životu."

„To je bio moj bend, to je bio moj posao, to je bio moj život" dodao je on.

„Želeo sam da se nastavi. Smatrao sam da smo uradili neke dobre stvari - Abbey Road, Let It Be, nisu bili loši - i želeo sam da se to nastavi."