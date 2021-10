Starenje i medicina: Naučnik sa Harvarda tvrdi da je „starenje bolest“ i to izlečiva

Pre 22 minuta

Na osnovu njegovih studija koje traju više od dve decenije, on tvrdi da je moguće odložiti starenje uz nekoliko prostih navika putem kojih bismo imali duži i zdraviji život.

Sinkler veruje da će to uskoro biti moguće uz lekove, koji se još testiraju, i mi ćemo verovatno moći da zaustavimo starenje.

To ga je i proslavilo (svrstan je među 100 najuticajnijih ljudi na svetu po izboru časopisa Tajm i ima skoro 200.000 pratilaca na Tviteru).

Banka Meril Linč je 2019. godine procenila da ova industrija već ima obrt od 110 milijardi dolara, a da će do 2025. godine dostići sumu od 600 milijardi dolara.

U tekstu on tvrdi, suprotno opštem stanovištu, da starenje nije neizbežno.

Inače, kaže on, medicinski napredak će nam podariti još svega nekoliko godina životnog veka.

„Moramo da budemo bolji od toga", kaže on.

One gube svoju funkciju.

Mislim da je to razlog zašto starimo.

Ako se budemo pravilno ponašali, to može drastično da uspori starenje časovnika, a danas možemo i da izmerimo časovnik, imamo za to testove krvi i pljuvačke.

Kako sve to pomaže da se uspori starenje?

Razlog zbog kog naučnici misle da ove navike u načinu života i intervencije funkcionišu jeste taj da one podstiču prirodnu odbranu tela od bolesti i starenja.

Kad vam je toplo ili hladno, kad ste gladni ili kratkog daha, to su sve načini da se aktiviraju te odbrane.

Starenje je uzrok većine bolesti, to je ubedljivo najveći uzročnik srčanih bolesti, Alchajmerove bolesti i dijabetesa.

I zato je naša ideja da vas to čini jačim i da živite duže.

S korašnja studija objavljena u časopisu Nejčer navodi da postoji nepromenljiva stopa starenja kod primata, ali to je u suprotnosti sa vašim radom i ukazuje na to da ne možemo da usporimo ili zaustavimo starenje.

To radimo već više od milion godina i pronaći ćemo tehnologiju da i to prevaziđemo.

Mi to radimo svaki dan, kad uzmemo aspirin ili obučemo odeću.

To vam je isto kao kad starite.

To ga ne čini prihvatljivijim od raka.

To se veoma razlikuje od našeg trenutnog shvatanja, zato što danas starenje doživljavamo kao nešto neizbežno, ali vi tvrdite da ono to nije i da možemo da ga izlečimo, odložimo ili čak zaustavimo. To je prilično radikalan stav, zar ne?