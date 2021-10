Holandija, monarhija i LGBT: Princeza bi mogla da stupi u brak sa ženom i postane kraljica, kaže premijer

Pre 5 minuta

Privremeni premijer Mark Rute jasno je stavio do znanja da bi svaki kralj ili kraljica, takođe, mogli da stupe u brak sa osobom istog pola.

„Stoga, iz premijerskog kabineta ne smatraju da bi prestolonaslednik ili kralj trebalo da se odreknu titule ako žele da se venčaju sa partnerom istog pola", objasnio je on u odgovoru na pitanje koje je došlo iz njegove stranke.

Iako su iz premijerskog kabineta jasno stavili do znanja da je istopolni brak moguć, nepoznato je šta bi se dogodilo sa nasledstvom ukoliko supružnici dobiju decu, na primer, usvajanjem ili uz pomoć davaoca sperme.

Premijer je rekao da je to u ovoj fazi čisto teoretski, ali da će odluka biti na parlamentu koji mora dati odobrenje za kraljevski brak.

„Rešimo to pitanje ako dođemo do njega", rekao je on za holandsku televiziju.