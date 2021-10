Seks i kondomi: Šta je „stelting“ i zašto ga neke zemlje smatraju silovanjem

„Sada je u Kaliforniji to nedvosmisleno zločin", izjavila je Kristina Garsija, demokratska članica skupštine koja je podnela predlog zakona.

„Ovaj zakon je prvi ove vrste u zemlji, ali pozivam i druge savezne države da pođu stopama Kalifornije i jasno stave do znanja da 'stelting' nije samo amoralan, već i protivzakonit."

Kristina Garsija se već četiri godine zalaže za to da stelting bude zabranjen

Šta je „stelting"?

Jednostavno rečeno, stelting znači skinuti kondom ili ga namerno oštetiti usred seksa, a to ne reći drugoj osobi.

To može da dovede do zaražavanja seksualno prenosivim bolestima, trudnoće ili narušavanja dostojanstva žrtve.

Iako se to verovatno dešavalo već godinama, usponom interneta je posvećeno više pažnje „steltingu", pošto su počinioci počeli da dele savete i smernice na blogovima kako da se počini taj čin.

Šta kaže zakon?

U svetu je bila svega šačica uspešnih krivičnih gonjenja koja variraju po težini od seksualnog napada do silovanja.

Šta dalje?

Postoji globalna nedoslednost u načinu na koji se tretira „stelting", kao što je to istakla popularna BBC-jeva mini-serija Mogu da te uništim, autorke i glumice Mikele Koel.

Ona to potom razdvaja od situacije u SAD-u i Australiji, rekavši: „Ako ste u Sjedinjenim Američkim Državama, onda je on granični slučaj silovatelja, a ako ste u Australiji, on je pomalo silovateljski nastrojen".