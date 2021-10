Umetnost: Benksijevo delo Ljubav je u kanti prodato za rekordnih 18,8 miliona evra

Pre 37 minuta

Ljubav je u kanti (Love is in the Bin) zapravo je delo koje je preostalo od prethodnog Devojka sa balonom (Girl with Balloon), koje je prodato za nešto više od milion evra 2018. godine.