„Easy On Me“, nova pesma Adel: Da li je povratnički singl pogodak ili promašaj

Pre 40 minuta

„Easy On Me" je Adel napisala zajedno sa čestim saradnikom Gregom Kerstinom.

„ Easy On Me ", svedena i emotivna klavirska balada, objavljena je u ponoć po britanskom vremenu, pruživši obožavaocima prvi uvid u njen „album o razvodu" naslovljen 30.

Biće to nastavak njenih izuzetno uspešnih albuma 19, 21 i 25 .

U „ Easy On Me ", Adel objašnjava svoju odluku da napusti brak 2019. godine, istovremeno moleći sina i bivšeg muža za razumevanje.

U propratnom video spotu, režiser Ksavijer Dolan bira taj trenutak da prebaci crno-belu sliku u pun kolor - jasno stavivši do znanja da je to zvuk žene koja je srušila čitav svoj svet, usput shvativši da ne mora da se oseća krivom zato što je sebe stavila na prvo mesto.

„Imala sam dobre namere/ i najviša nadanja/ Ali znam da se sada/ To verovatno ni ne vidi."

Pesma je i velikodušna - Adel se obraća direktno onima koje je povredila, ali „Easy On Me" služi i kao jedno veliko vuneno ćebe za usamljenost i bol svakoga ko je prošao kroz raskid koji ga je uzdrmao do temelja.