Fudbal i Lionel Mesi: Insajderski pogled na prve mesece života napadača Pariz Sen Žermena u Francuskoj

Francuskom klubu to se već desilo ranije, kad je Nejmar potpisao za njih pre oko četiri godine, ali se slobodno može reći da su čak i oni bili iznenađeni uzbuđenjem kojim je dočekan dolazak argentinske superzvezde Mesija.

On je u Barselonu došao još kao dečak, sa 13 godina.

Sada sa 34 godine, on i njegova mlada porodica navikavaju se na novi život u gradu koji je poslednji put posetio u decembru 2019. godine, kad je svratio da pokupi rekordnu šestu Zlatnu loptu.

A Nejmar je bio više nego spreman da se ponovo pretvori u krilo, igrajući s leve strane kao što je to radio sa Mesijem u Barseloni, umesto da se nalazi u središtu svega, kao što je do sada bio u PSŽ-u.

Ali to bi moglo da predstavlja drugi problem: takav stil više odgovara Mesiju i Nejmaru, nego Mbapeu, zato što je Francuzu potreban prostor za trčanje. To je dinamika čiju će ravnotežu Poketino teško postići.

A ako je za to bio potreban bilo kakav dokaz, on je usledio kad je posle neverovatnog gola u 74. minutu koji je zapečatio pobedu nad Mančester Sitijem od 2:0 on „legao" u živi zid.