Deca i zdravlje: Kako prosto masiranje stomačića može bebi da promeni život

Pre 22 minuta

Autor fotografije, BSIP/Universal Images Group via Getty Image

Studije su pokazale da masaže uljem, kada se rade kako treba, mogu da pospeše napredovanje beba, spreče bakterijske infekcije i smanje stopu smrtnosti novorođenčadi i do 50 odsto.

Masiranje novorođenčadi može da im donese koristi u zdravlju koje će potrajati sve do njihovog odraslog doba, kažu istraživači.

„Bio sam zaintrigiran kad sam saznao da se to radi vekovima i tada sam počeo to da proučavam", kaže on.