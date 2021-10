Foto-dnevnik „Avganistan izbliza“: Put na sever u grad tirkiznih kupola

Potpis ispod fotografije,

Tadašnji domaćin me je ubedio da je najbolje da idem kolima, odnosno deljenim taksijem te da će mi on obezbediti „svog čoveka“ koji će biti sa mnom u kolima i „čuvati me” do Mazari Šarifa. Cenio sam lep gest koji je i deo lokalne kulture, odnosno paštunskog plemenskog kodeksa zvanog „paštunvali” - po kojem čast, osveta i gostoprimstvo predstavljaju „sveto trojstvo”. Od trenutka kada sam seo u auto, uplašio sam se za svoju bezbednost, a tu vožnju pamtim kao jednu od najriskantnijih u životu obzirom da se vozač bez ikakve potrebe utrkivao sa ostalim vozilima na krajnje neprimerenom terenu u vidu serpentina koje se penju na Hindukuš i planinski prevoj Salang. Na fotografiji: Pogled na vrhove planinskog masiva Hindukuš i armiranobetonsku galeriju na prevoju Salang.