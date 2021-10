Velika Britanija i kraljevska porodica: Kraljica odbila nagradu „Najstarija žena godine" - „Čovek je star onoliko koliko se oseća starim"

Pre 27 minuta

Britanska kraljica Elizabeta odbila je nagradu „Najstarija žena godine" časopisa namenjenog starijima Oldi ( The Oldie ).

On je napisao pismo kraljičinom sekretaru, ser Edvardu Jangu, pitajući ga da li bi prihvatila priznanje.

Autor fotografije, The Oldie

Odgovarajući na priznanje, vojvoda od Edinburga je u duhovitom tonu rekao: „Kada vas podsete da godine brže prolaze i boja počinje da bledi na fotografiji, to svakako mnogo pomaže raspoloženju. Ali dobro je ako vas se neko seti uopšte".

Nagrade Stara osoba godine (The Oldie of the Year Award) ustanovljene su pre 29 godina sa namerom da se istaknu pripadnici starijih generacija.