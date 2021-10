Književnost i psihologija: Kako se žene suočavaju sa sredovečnim dobom kroz književnost

Pre 23 minuta

U dobro poznatoj priči o razvojnom putu, mlada osoba proživi nekakvo emocionalno putovanje ili ritual inicijacije koji je posle odvede do zrelosti.

To, međutim, ni u kom slučaju nije nova tema.

On je sugerisao da jednom kad preskočimo prepreku sredovečnog života, koja podrazumeva razaranje „lažnog sebe" iz naše mladosti, oslobađa se „senka" našeg bića - a potom i onaj „kontraseksualni drugi" (animus za žene, anima za muškarce) - što sve zvuči prilično traumatično.

I, naravno, u prozi baš kao i u poeziji, sredovečni junak na emocionalnom putovanju bio je arhetip vekovima - od Homerovog Odiseja sve do Informacije Martina i Intimnosti Hanifa Kurejšija, da ne pominjemo većinu romana Džona Apdajka, Filipa Rota i Ričarda Forda.

Ona zaključuje da on „svaku spisateljicu doživljava kao gostujućeg stanara na njegovom posedu".

„Osećanje ne samo ko sam u širem svetu, već i ko sam bila u vlastitom životu. Pronašla sam to ponovo dok smo pešačili.

„Ali nisam više bila ista osoba sa početka, promenila sam se, preporodilo me je vreme provedeno u prirodi."

U narednoj knjizi, Divlja tišina , Vin piše o obnavljanju vere u sebe i kako joj je to pomoglo da krene dalje u životu.

Kad se suočila sa nedaćama u srednjem dobu, kaže autorka, najvrednija stvar za nju bilo je „shvatanje da vas starenje ne umanjuje, već samo dodaje još jedan sloj iskustva, a to mi je dalo najveću snagu."

„Pisanje ume to da vam uradi, da vam pomogne da oljuštite brojne slojeve i preispitate se, a ono što pronađete ispod ume istinski da vas iznenadi.

Omogućuje vam da istražite stvari koje vas pokreću, kao i one koje vas koče."

Ali najvažnija stvar koju sam naučila je da se toga ne plašim, već da ga oberučke prihvatim. Izaći ćemo sa druge strane tunela sredovečnog doba promenjeni, ali neka to bude pozitivna promena."

Stvarnost ujeda

Posebna vrsta svođenja računa očekuje one koji trenutno ulaze u četrdesete i pedesete, sudeći po nekim skorašnjim književnim delima.

„Ne mislim o svom srcu kao mladom ili starom - ono kuca u sadašnjosti, jer gde bi drugde, do đavola, kucalo? Ne osećam se kao da imam šesnaest, osećam se kao da sam svojih godina.

Trezveniji pristup ovoj temi stiže u obliku bestselera Njujork tajmsa Zašto ne možemo da spavamo : Nova kriza srednjeg doba kod žena Ade Kalhun, objavljenog ove godine, koji se bavi time kako su žene Generacije iks odgojene da veruju da „mogu da postignu sve" i onim što to sa sobom nosi.

Ali realnost načina na koji one stare, prema Kalhun i ženama sa kojima je ona razgovarala za knjigu, pokazala je da je to daleko od hedonizma i osećaja osnaženosti na koje su one navikle dok su odrastale.