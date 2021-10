Amerika, društvene mreže i politika: Tramp želi da parira Tviteru i Fejsbuku - pokreće vlastitu platformu Istina

Pre 1 sata

„Svi me pitaju zašto se neko ne suprotstavi Big Teku (velikim kompanijama koje upravljaju najvećim platformama na internetu)? Pa, uskoro ćemo!", dodao je on.

Ranije ove godine pokrenuo je stranicu From the Desk of Donald J Trump (Sa stola Donalda Trampa ili slobodnije: Iz prve ruke), koji se često nazivao i blogom.