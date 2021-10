Gejming revolucija: 20 godina od izlaska GTA III, video igre koja je promenila sve

Pre 9 minuta

Autor fotografije, John Ewing/Portland Press Herald via Getty Images

Ta revolucija se nije odigrala zahvaljujući - za to vreme (2001.) - sjajnoj grafici, mogućnosti da istovremeno uživate u pucačkoj i igri vožnje, sve to uz fantastičnu plejlistu.

Doduše, to su sve faktori koji su išli u korist revoluciji, podmazivali je, dolivali ulje na vatru ili, u ovom slučaju, dosipali Molotovljev koktel u staklenu flašu.

Do revolucije je došlo jer su igrači dobili slobodnu volju - mogućnost da u jednoj video igri ispisuju vlastitu priču, igraju po sopstvenim pravilima, spremni da plate cenu za to.

Novinar i pisac Dejvid Kušner u knjizi Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto navodi da je GTA, pored toga što je promenio čitavu industriju, takođe „definisao jednu generaciju, a iznervirao drugu".

Inspiracija

„Džek, ovuda", kaže, i on, naravno, ulazi u kola.

Početkom sedamdesetih godina, u Britaniji nije bilo osobe koja je izgledala više kul u kolima od Džeraldin Mofet u filmu Uhvatite Kartera (Get Carter).

Ali kada vam majka glumi u gangsterskim filmovima, a tata, Volter Hauser, drži jedan od najboljih džez klubova u gradu, to nije nimalo lak zadatak.

Međutim, Sem i Den Hauser su na najbolji način iskoristili to što su odrastali u kući sa zvezdom krimi-trilera.

Nebrojeno puta je gledao filmove poput Bekstva (The Getaway), Francuske veze (The French Connection) i Ratnika podzemlja (The Warriors).