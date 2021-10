Klimatske promene: Ser Dejvid Atenboro upozorava da nešto mora da se „preduzme sada“

Pre 38 minuta

I bilo bi „zaista katastrofalno" ako bismo ignorisali njihove probleme, rekao je on u intervjuu za BBC Njuz.

Naš razgovor je varirao od najnovijih naučnih podataka o klimi do važnosti COP26 za ritam njegovog radnog života.

A ser Dejvid je rekao da je dokazano da on i drugi nisu „pravili buku ni oko čega" i da su rizici od toplijeg sveta realni.

Ali on je rekao da izveštavanje nije ubedilo svakoga i da oni služe kao kočnica naporima da se reši problem klimatskih promena.

„I dalje imate ljude u Severnoj Americi, i dalje imate ljude u Australiji, koji kažu: 'Ne, ne, ne, ne, naravno da je velika tragedija što je izbio taj šumski požar koji je apsolutno uništio, spalio do temelja to selo, ali to je samo izolovani incident.'"