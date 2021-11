Film Dina: Denis Vilnev - od manjih drama do najvećeg reditelja naučne fantastike 21. veka

Pre 2 sata

„Bio je to veliki skok do Dolaska. Bio je, potom, veliki skok do Blejd ranera 2049. A bio je skok čak i odatle do Dine", kaže filmska novinarka Helen O'Hara, koja je posetila snimanje Dine za časopis Empajer.