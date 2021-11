Film i rasizam u Americi: Kako „praviti džumbus“ u Netfliksovom vesternu

Autor fotografije, Netflix Potpis ispod fotografije, Regina King, Idris Elba and LaKeith Stanfield star in The Harder They Fall

Netfliksov novi vestern The Harder They Fall (To teži biće pad), počinje intrigantnom ogradom:

„Iako su događaji opisani u ovom filmu fiktivni… Ovi. Ljudi. Su. Postojali."

Bez toga, gledaoci bi mogli da pretpostave da je film potpuno izmišljena priča, jedan od nekolicine slučajeva kad Holivud raspodeli nove uloge u istorijskim periodima i događajima sa više pripadnika etničke manjine nego što ih je stvarno bilo.

Sem što je u ovom slučaju istina sasvim suprotna.

Veliki broj kauboja bili su crnci, a opet je tradicionalno filmska industrija stavljala belce u glavne uloge u vesternima, sa crnim glumcima obično samo u epizodama.

Režiser Džejms Semjuel, koji se zaljubio u vesterne još kao dete dok je odrastalo u zapadnom Londonu, želi da se poigra sa očekivanjima gledalaca od ovog žanra, a da ne implicira da njegov film ne spada u njega - što je veoma delikatna ravnoteža.

„Mrzim izraz crna kinematografija i crni film", kaže on za BBC Njuz.

„Jer kad imate film Stivena Spilberga sa Odri Hepbern i Ričardom Drejfusom [Uvek iz 1989. godine], to nije beli film.

„A ako ne postoji beli film, onda ne postoji ni crni film. Film je film."

„Ali ako svaki put kad stavite ljude obojene kože u vestern kažete: 'Ovi ljudi su bili robovi' i ako svaki put kad stavite žene u istorijske drame ili vesterne načinite ih izuzetno podređenima, morate u nekom trenutku nešto da učinite po tom pitanju i skrenete pažnju na to."

„Ovo, dakle, nije crni film, on je film za svačije uživanje, ali je glumačka postava prevashodno crna, jer pričamo priču o tome kako su crnci tada živeli."

Bilo je već, naravno, pokušaja da se ovaj žanr učini raznovrsnijim.

Piter Debruž iz Varajatija je primetio: „Oskar Mičo je snimao crne vesterne pre jednog veka, a na velikom ekranu postojali su istaknuti primeri kao što su Sidni Poatje i Hari Belafonte u Crnom karavanu i Potera Marija Van Piblsa."

„Ipak, i dalje vlada percepcija da su Zapad kolonizovali beli kauboji suprotstavljajući se negativcima sa crnim šeširima (takođe belcima), dok su čistili teritoriju od Indijanaca."

Semjuelova vlastita ljubav prema žanru potekla je od njegovih roditelja, koji su redovno puštali ove filmove u roditeljskom domu.

„Mislim da su me privukli zato što su delovali toliko stvarno", kaže on.

„Bilo je to kao da su stvarno u tom vremenu i na tom mestu, bez specijalnih efekata - pravi konji, pravi ljudi.

„U redu, bilo je to pre par stotina godina, ali kao da smo nekako uspeli da ubacimo kamere tamo.

„Vesterne mi je naprosto bilo najlakše da prihvatim… Osećao sam ogromnu bliskost sa njima."

To teži biće pad prati priču o dve rivalske bande - koje predvodi Net Lav (Džonatan Mejdžors) i Rufus Bak (Idris Elba).

Film otvara Lavov flešbek dok je bio dete, kad mu je roditelje na njegove oči ubio Bak za porodičnom trpezom.

Kasnije u životu, čvrsto rešen da se osveti, kad Lav čuje da se Bakova ekipa sprema da ga oslobodi iz zatvora, polazi da ga nađe.

Rezultat su dva sata izuzetno zabavnog, ali i krajnje nasilnog filma; obe bande su prilično vične nasilju.

Autor fotografije, NETFLIX Potpis ispod fotografije, Oskarovka Redžina King igra Prevrtljivu Trudi

Za Oskarovku Redžinu King, koja igra Bakovu saučesnicu Prevrtljivu Trudi, oskudne informacije o stvarnoj istorijskoj ličnosti značile su da može da se osloni na umetničku slobodu.

„Kad sam istražila na Guglu Gertrudu Smit, pokušala sam da napišem njeno ime na različite načine i nije izašlo mnogo toga o njoj.

„Zato je to za mene bilo oslobađajuće, jer nisam morala da se držim određenog izgleda ili predstave o nekome", kaže ona.

„Ali kad pomislite na Džejmsa i njegovu viziju čitavog filma, njegova ideja nikad nije ni bila da svako bude upravo ono što su ljudi čitali ili istraživali o tim ličnostima…

„Ovo je više ekstrapolacija ljudi koji su bili stvarni, što film po mom mišljenju čini stilizovanijim, zabavnijim."

Gde je, dakle, Semjuel podvukao crtu koliko će se držati istorije a koliko toga učiniti fiktivnim?

„Nema granice!", odgovara on.

„Sledim svoj nestašni duh i dobro se zabavljam. Pozitivci su ostali pozitivci, a negativci negativci.

„Mimo toga, uzeo sam veliku umetničku slobodu i opustio se onako kako mi je majka govorila da radim kad sam bio dete. Ono, 'Idi napolje i napravi džumbus!'".

„Surov i beskompromisan"

Netfliks još nije osvojio Oskara za najbolji film, a ni ovom filmu to neće poći za rukom.

Međutim, u velikoj većini on je dobro prošao kod kritike upravo zbog svog novog viđenja tradicionalnog vesterna.

„Ništa ne treba da bude rađeno na samo jedan način zauvek, a ovaj filmski žanr je zreo za dekonstrukciju i ponovno rođenje, sa starim pričama koje pokrivaju novu teritoriju svežim zastupanjem", napisala je Valeri Kompleks iz Dedlajna.

„Mi možemo da budemo heroji, zlikovci i sve između… I ne samo to, ovaj film je surov, beskompromisan i ima trenutke razbibrige kao balast brutalnosti.

„ Je li savršen? Nije, ali mogao bi da bude glavnotokovska revitalizacija žanra za kog su mnogi mislili da je odavno mrtav."

„Semjuel predstavlja dinamičnu verziju vesterna spremnog za savremenu konzumaciju", napisao je Velan Barzi iz Empajera.

„Ako je to trijumf stila nad sadržajem, e pa onda je to veličanstven stil", dodao je Piter Bredšo iz Gardijana.

Autor fotografije, Rachel Murray Potpis ispod fotografije, Džej Zi (levo, na slici sa Sejmjuelom) je producent filma

Film primetno ne koristi rasne uvrede. „Mi nismo 'reč na n'", kaže Sejmuel.

„Mislim da se prečesto dešavalo da kad stavite crnce u bilo kakav istorijski film, njih moraju obasipaju 'rečju na n' sto puta u filmu, a to je samo izgovor."

„To se našem filmu ne dešava, čak ni u danima ropstva, 'reč na n' se ne koristi kao blanko izraz.

„Želeo sam da se klonim te reči i prikažem ljude u svoj njihovoj veličanstvenosti."

King kaže: „Zanimljivo je da iako je to bila Džejmsova želja, ona ostavi traga na vama. Primećujete izostanak te reči".

„Dok imate druge filmove koji izgledaju kao da se posebno trude da koriste tu reč. I to vam je taj kreativni izbor."

Ona zastaje za trenutak.

„Očigledno govorim o filmovima Kventina Tarantina!", smeje se ona.

„Ne mogu da izgovorim sve što sam rekla, a da samo obigravam oko toga i ne pomenem konkretno ime.

„Ali to je izbor, a svako ima izbor da izrazi svoju umetnost na način na koji želi, treba da dozvolimo svakom da to radi. A vama to onda može da se svidi ili ne."

Autor fotografije, Netflix Potpis ispod fotografije, Režiser Džejms Semjuel (levo, sa Idrisom Elbom) zaljubio se u vesterne kao dete

Poslednjih godina, filmska i televizijska industrija sve su više angažovale glumačke postave koje su manje belačke i manje muške.

Setite se samo čisto ženske glumačke podele za Isterivače duhova, Džodi Tarner Smit kao En Bolejn, i rasni diverzitet u istorijskoj drami Bridžerton.

Novinari se često muče da razluče koliko tačno pažnje da posvete ovim faktorima.

S jedne strane, možda ćete instinktivno poželeti da pohvalite nešto što je drugačije i naprednih shvatanja.

Isto tako, ako skrećete pažnju na to, pokazujete da to podržavate.

Ali, s druge strane, ako previše govorite o tome, onda isto tako samo produbljujete jaz, sugerišući da takvi filmovi i TV serije nisu norma i da ih ne treba tretirati tako.

„Znam na šta mislite, što više to radite, to više postaje ekstravagancija, a vi želite da to bude nešto uobičajeno", kaže Semjuel.

„Ali stvar je u tome da nije uobičajeno."

On tvrdi da će se industrija promeniti samo ako skrećete pažnju na nove pristupe.

„Isključivi razlog zašto sam želeo da snimim

„To teži biće pad bio je da bi drugi mogli da snimaju filmove i u scenarijima koriste takve likove u vesternima, a da ne mora da postoji neki poseban razlog zašto su oni crnci, Azijci, latinosi, Indijanci", kaže on.

„Ne možete ispraviti sliku koju imamo o Indijancima na Divljem Zapadu, kako jašu u krug oko kočije dok su belkinja i njeno dete unutra.

„To je samo holivudski mitski vizir, a vi naprosto morate da širite vidike."

Autor fotografije, NETFLIX Potpis ispod fotografije, Džonatan Mejdžors glumi Neta Lava u filmu

Film The Harder They Fall će se na Netfliksu pojaviti 2. novembra.

