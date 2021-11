Klimatske promene, zagađenje i siromaštvo: „Ugroženi su nam identitet i opstanak“

Pre 6 minuta

One žive na globalnom jugu i svima im je jedna stvar zajednička: istinski strah za vlastitu budućnost.

Amira Latif, 23,

Odrasla sam na ostrvu severno od Malea, glavnog grada Maldiva. Kad izađem iz svoje kuće, bukvalno mogu da vidim plažu i more.

More je moj terapeut. Uvek me je umirivalo i činilo me veselijom.