Klimatske promene i Samit u Glazgovu: Princ Čarls kaže da je potrebna ratna strategija, Džonson da je minut do ponoći

Pre 54 minuta

Minut je do ponoći - ovako britanski premijer Boris Džonson opisuje trenutak u kom se svet nalazi u vezi sa klimatskim promenama, a američki predsednik Džozef Bajden kritikuje Kinu i Rusiju što nisu došli na sastanak najmoćnijih država sveta - G20, koji prethodi samitu u Glazgovu.

„Meni je to razočaravajuće, ali usvojili smo mnogo stvari kako bismo okončali finansiranje proizvodnje električne energije na ugalj", rekao je Bajden.

„Ali to nije odluka za mene, to je odluka za one koji planiraju".