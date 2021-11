Životinje: Kako izgleda lečiti morža sa zuboboljom - londonski zubar na neobičnom zadatku

Doktor Piter Kertes je neobičan zubar. Jeste, od ponedeljka do četvrtka leči redovne pacijente u ordinaciji u centru Londona, ali ima i egzotični posao sa strane.

„Upravo smo lečili lava, jaguara i nekoliko majmuna. Lav je imao dva slomljena zuba - jedan je izvađen, drugi plombiran - i sad mu je dobro", kaže on za BBC.

Kako je došlo do toga da ne ograniči usluge samo na ljude i kako izgleda kad zavučete ruku u usta ogromnog mesoždera?

Početak avanture

On životinje leči više od četiri decenije i procenjuje da radi na više od 200 slučajeva godišnje.

Kertes je jedan od malobrojnih zubara specijalizovanih za divlje životinje koje žive u zatočeništvu, a njegov put do ove profesije bio je daleko od planiranog.

„Primio sam 1978. godine poziv od jednog veterinara koji me je zamolio da pomognem njegovoj mački. Pomislio sam da će biti teško, ali sam na kraju to uradio", kaže on.