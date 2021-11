Medžik Džonson i HIV virus: Konferencija za novinare koja je promenila svet, 30 godina kasnije

Pre 37 minuta

Fotoaparati su počeli da škljocaju, novinari su užurbano zapisivali Džonsonove reči, a on je mirnim glasom nastavio.

„Moja žena je dobro, negativna je, tako da sa njom nema problema... Planiram da živim još dugo i da vas nerviram kao i do sada", rekao je uz blagi osmeh.

Posle te konferencije za medije, održane pre 30 godina, svet više nije bio isti - Džonson je ubrzo postao lice borbe protiv HIV-a, koji je do tada odneo hiljade života.

Bratislav Prokić iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje Potent, navodi da je Džonson ostao primer nekoga ko je „rekao da je HIV pozitivan, u trenutku kada je to bila visoko stigmatizujuća bolest, zbog čega je trpeo velike posledice".

Novi podaci Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za HIV/AIDS (UNAIDS) pokazuju da postoji čak i oprezan optimizam da bi HIV mogao biti pobeđen do 2030. godine.

U svetu je HIV pozitivnih do sada oko 60 miliona ljudi, a preminulo je više od 25 miliona, podaci su Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije.

Medžikova priča

„Samo želim da istaknem da nemam sidu, jer znam da mnogi žele to da znaju, već HIV", pojasnio je Džonson na konferenciji za medije .

HIV je skraćenica za virus humane imunodeficijencije, koji dovede do HIV infekcije.

„Ponekad naivno razmišljamo da to nikada ne može da se desi vama, već samo drugima", rekao je 1991. godine.

„Tada se još uvek nije znalo kako se tačno prenosi, pa su se mnogi pitali da li se prenosi znojem, da li on može da ugrozi saigrače, šta ako se iseče na parketu i slično", dodaje.

Kako navodi, u to vreme su se na Infektivnoj klinici u Beogradu, kada je reč o HIV-u, mogli videti „samo ljudi u jako lošem stanju".

Kako je Medžik saznao da je HIV pozitivan

To je bila redovna medicinska provera.

Doktor Melvin me je u jednom trenutku pozvao: „Moraš da se vratiš kući", rekao je.

OK, šta se dešava, pomislio sam.

Ležao sam na podu u neverici. Razmišljate kako je ovo moglo baš meni da se desi, šta to znači.

Čekala me je, bila strpljiva sa mom, a ja ću joj slomiti srce.

Rekao sam joj i to joj je zaista slomilo srce.

Zveknula me je u glavu i rekla da ćemo ostati zajedno.

Ne znam šta bih uradio da je i ona bila pozitivna, to bi me uništilo.

„Plašili se da me dodirnu"

Međutim, u to vreme mnogi su HIV videli kao smrtnu kaznu.

Početkom osamdesetih godina 20. vekau većim gradovima Amerike primećene su nespecifične upale pluća kod mladih gej muškaraca, koje su se završavale smrtnim ishodom - i to je bilo to.

„Najteže je što treba da se nekako pripremite za to, ali u isto vreme i da živite", izjavio je .

„Odjednom mnogi nisu znali da li smeju da me pipnu", kaže Džonson.

„Sve to se u Srbiji dešava u 21. veku", kaže.

„HIV pozitivna osoba često ne može da dođe do zubara, do frizera i ta socijalna smrt je često strašnija od samih fizičkih posledica.

„A u našim uslovima, osoba koja je zaražena HIV-om - što su često ljudi sa margine - uvek se pita 'šta ako me svi otkače, šta ako ne mogu da dobijem posao' i slično... On nije morao o tome da brine".

„Gotovo svakog dana dolazi do odlaganja intervencija, zanemarivanja pacijenata, nepružanja adekvatne zdravstvene usluge, javnog izgovaranja dijagnoza…

Šta treba da znate o HIV virusu?

„Prva stvar koja mi padne na pamet kada pomislim o Džonsonu su kontroverze oko njegove antiretrovirusne terapije, zahvaljujući kojoj je on i danas sa nama", kaže Prokić.

Kako kaže, antiretrovirusni lekovi potpuno su promenili tok HIV infekcije, koja je do tada bila „jednosmerna ulica u smrt".

„Međutim, mnogi teoretičari zavere sve to koriste da promovišu njihove ideje, pa se često može čuti da je Džonson život zato što sigurno ima neku posebnu terapiju, što je on, naravno, više puta demantovao", dodaje Prokić.

Medicina za to vreme napreduje i nekoliko ljudi je potpuno izlečeno od HIV-a, poput jednog muškarca iz Londona.

Međutim, on nije lečen lekovima protiv HIV-a, već transplatacijom matičnih ćelija u okviru lečenja protiv raka, od kojeg je takođe bolovao.

On je 2007. godine podvrgnut zahvatu transplantacije koštane srži, a dobio ju je od osobe koja je prirodno otporna na HIV.

Naučnici veruju da bi HIV mogao biti pobeđen do 2030. godine .

„Ne sumnjam u to da će se lek za izlečenje HIV-a desiti, ali mislim da ga on neće iskoreniti", kaže Prokić.

„To možemo da vidimo iz raznih polno prenosivih infekcija, poput sifilisa, koji se leči sa dva penicilina, vrlo jednostavno i jeftino, ali on i dalje nije iskorenjen".

Jedina mogućnost za to je dođe do preventivne vakcine, pa bi „uz globalnu solidarnost došlo do eliminacije", dodaje.