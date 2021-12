Društvene mreže i lažne vesti: Zašto se zlostavljanje i pretnje na internetu ne mogu zaustaviti

Ne radi se samo o meni - od političarki širom sveta i zvezda rijaliti programa Ostrv o ljubavi , pa do doktorki na prvoj liniji, čula sam to i od žena koje su bile izložene istoj vrsti mržnje.

Uvredljivi nalozi netaknuti

Lov na trolove

Od toga da me nazivaju „glupom kravom" i govore mi da se trebam „ševiti" do pretnji da će doći i naći me i da će me nasilno ili seksualno napasti, bombarduju me polno zasnovanim uvredama iznova i iznova.