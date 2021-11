Arhitektura: Moderni čardaci - kakva je budućnost solitera

Krajslerov toranj, u tajnosti sastavljen unutar same zgrade, postavljen je u legendarnom prevratu, osvojivši za zgradu žarko željenu titulu „najviše na svetu" 1930. godine.

Tako su je zvali sve do premijere King Konga, filma iz 1933. o zaljubljenom gorili koji se vere uz oblakoder, a koji je uspeo da ispuni njegove spratove.

Došlo je do pada od 20 odsto u broju visokih zgrada koje su globalno dovršene 2020. godine, u poređenju sa prethodnom godinom, prema Savetu za visoke zgrade i urbana staništa.

„Burdž Kalifa je na parcelu od više od 120 hektara privukla mnoge, mnoge druge zgrade i to je funkcionisalo", kaže Edrijan Smit, osnivački partner „Arhitekture Edrijan Smit + Gordon Gil".

Oni dovode do „estetskog zagađenja", kaže kritičar arhitekture Dejvid Brusat.

„Nekako, kako je arhitektura postajala sve viša, estetika je opadala. Ljude bacaju u depresiju dosadni urbani kanjoni kojima moraju da pešače na putu do posla."

Raniji neboderi, kaže on, pravljeni su u nivou ulice da bi oduševljavali prolaznike i poticali su na „reciprocitet u civilizovanosti koja je bila važna za svakodnevne interakcije".

„To je dovelo do strukturalnih promena na poslovnom tržištu, gde sada više kompanija želi novije, trofejne zgrade, ono što se u industriji naziva 'let do kvaliteta', a starije poslovne zgrade postaju sve zastarelije."