Film i Holivud: Vin Dizel pruža ruku pomirenja - zove Stenu da se vrati u ekipu Paklenih ulica

Pre 9 minuta

Šta se desilo između njih?

Njihov kolega Ludakris je to opisao kao „delikatnu situaciju".

Sukobili su se i Stena je potvrdio da nisu snimali nijednu scenu zajedno tokom snimanja osmog nastavka koji je premijeru imao 2017. godine (The Fate of the Furious).