Film i horor: Rođendan Fredija Krugera, ubice koji vam ne dozvoljava da mirno spavate

Uroš Dimitrijević

novinar saradnik

Pre 51 minuta

Autor fotografije, Daniel Zuchnik/Getty Images Potpis ispod fotografije, Fredi Kruger

Te 1984. godine, mnogi su naučili reči jedne dečije pesme:

One, two, Freddy's coming for you

Three, four, better lock your door

Five, six, grab a crucifix

Seven, eight, gonna stay up late

Nine, ten, never sleep again

Moglo bi se reći da su ovi stihovi - koji predstavljaju obradu čuvene engleske dečije pesme iz obdaništa One, two, buckle my shoe - uterali strah u kosti gledaocima širom sveta najavi dolazak jednog najpoznatijih serijskih ubica sa filmskog platna - Fredija Krugera.

Spržene kože, sa šeširom na glavi, u prugastom crveno-zelenom džemperu i sa sečivima na prstima, Fredi Kruger je debitovao u filmu Strava u Ulici brestova (A Nightmare on Elm Street) Vesa Krejvena.

Krejvenov film o serijskom ubici koji žrtve proganja i, ako sve ide po planu, ubija u snovima, premijerno je prikazan u bioskopima u Americi 9. novembra 1984. godine.

Strava u Ulici brestova je ubrzo zaradila status jednog od najboljih i najuticajnijih horora svih vremena.

Usledilo je čak šest nastavaka, jedan rimejk, pa čak i jedan krosover sa takođe čuvenim horor serijalom Petak trinaesti.

I dok su se likovi - ili možda je preciznije reći žrtve - menjali, odlazili i vraćali se, centralna figura u svim filmovima ostao je Fredi Kruger, koga je u čak osam od devet filmova glumio sjajni Robert Inglund.

Prvi film - odakle je sve počelo - koštao je svega 1,8 miliona dolara, dok je čitav serijal zaradio više od 474 miliona.

I dok su različiti nastavci rezultirali različitim reakcijama kritike i publike, a i ciframa na blagajnama, samo prvi deo nosi titulu kultnog filma.

I danas, 37 godina od premijere Strave u Ulici brestova, vredi podsetiti se šta je to učinilo ovaj film kultnim, čije snove i na koji način je Fredi uhodio i šta možemo da očekujemo od ovog serijala u budućnosti.

Čik se usudite da zaspite

Ako se tinejdžeri osamdesetih nisu plašili silaska u podrum noću, razvili su strah od podzemnih prostorija nakon gledanja Strave u Ulici brestova.

Još ako su u podrumu imali stari kotao, male su šanse da bi se iko usudio da siđe dole.

Međutim, Krejven je možda uspeo gledaocima da usadi i strah od spavanja.

Novinar i pisac Sajmon Braund u eseju o filmu Strava u Ulici brestova navodi da „ono što Fredija Krugera čini toliko zastrašujućim jeste činjenica da on ne postoji u stvarnom svetu, već u snovima".

Mnogi bi se složili sa Braundom.

Jer nije toliko strašna Fredijeva pojava - mada je on uvek izgledao strašno - već to šta može da učini.

Za razliku od drugih serijskih ubica, Fredi Kruger vas napada tamo gde se osećate najbezbednije - dok spavate, nadajući se da ćete se odmoriti i bezbrižno sanjati.

A kao što je to i dokazano u originalnom filmu, za miran san nisu dovoljni ni porodični dom sa zaključanim vratima, rešetkama na prozorima i grupom policajaca prekoputa kuće.

Uz takav specifičan ubilački modus operandi, Fredi Kruger je stao rame uz rame sa njegovim kolegama - Džejsonom iz serijala Petak trinaesti i Majklom Majersom iz Noći veštica.

Autor fotografije, Stephen Shugerman/Getty Images Potpis ispod fotografije, Glumac Robert Inglund sa voštanim Fredijem Krugerom

Prava strava u Stravi u Ulici brestova

Ali ako i za trenutak ostavimo Fredija Krugera po strani, vidimo da je magija Krejvenove režije u tome što je uspeo da unese i neverovatnu količinu strave i u scenama u kojima se ne pojavljuje glavni negativac.

Scena u kojoj Tina (Amanda Vis) strada tako što biva zaklana i razvučena po plafonu sobe - ovde ne vidimo Fredija, koji je ubija u snovima, jer sve posmatramo iz ugla njenog momka Roda (Džejsi Garsija) - ostaće upamćena kao jedan od najstrašnijih prikaza ubistava u horor filmovima.

Za mnoge ljubitelje horora, ovo je i jedna od najomiljenijih scena u žanru.

Nezaobilazna je i Fredijeva ruka koja izvire iz kade i kreće ka Nensi (Heder Langenkamp).

Ili scena u školskom hodniku se lešom u kesi koga nekakva nevidljiva sila odvlači iz kadra.

Jezivo.

Mada je i strašna scena u kojoj Rod, u šali, zaskoči Glena (Džoni Dep, kome je ovo bila debitantska uloga) tokom noći u dvorištu.

U pitanju je klasična klinačka pošalica, ali je efekat postignut.

Doduše, scena u kojoj krv šiklja iz rupe u krevetu poput razbijenog hidranta, na mestu na kom je do malopre bezbrižno, sa slušalicama na glavi i upaljenim TV-om, spavao Džoni Dep je ipak efektnija.

Strava u Ulici brestova snimljena je u trenutku kada su slešer filmovi - podžanr sa serijskim ubicom koji, često najviše voli da ubija upravo tinejdžere - već zapali u fazu ponavljanja.

Ali Krejven je ovim filmom čak uspeo da revitalizuje žanr.

Isto to mu je uspelo i sa filmom Vrisak (Scream) 1996. godine.

U slešerima su žrtve često oni koji na neki način traže đavola ili zasluže to što im se desi.

Krejvenovi likovi ni po čemu nisu zaslužili sudbine koje su ih snašle.

Oni su samo imali noćne more, u kojima su ispaštali zbog ranijih grehova njihovih roditelja.

Drugim rečima, kao scenarista i reditelj, Krejven nam je podario likove do kojih nam je stalo i koje ni u kom slučaju nismo želeli da vidimo kako stradaju.

Ko je Fredi Kruger?

Ono što saznamo o Frediju već u prvom filmu Strava u Ulici brestova jeste da je njegovo puno ime Frederik Kruger i da je u stvarnom životu - dakle pre nego što je počeo da proganja tinejdžere tokom REM faze - takođe bio serijski ubica, poznatiji kao Springvud Slešer.

Iako su brojne činjenice ukazivale na njegovu krivicu, Kruger je 1968. godine oslobođen optužbi.

Stoga su roditelji žrtava rešili da se sa ubicom obračunaju mimo zakona.

Pratili su ga do elektrane u kojoj je radio, a potom ga ubili u kotlarnici, spalivši ga živog.

Ali to što je Fredi ubijen u jednom svetu, nije značilo da ne može da naudi u drugom.

Fredi je počeo da ubija tinejdžere u snovima 16 godina kasnije, i nastavio je to da radi duže od tri decenije.

U kasnijim filmovima saznaće se da su Fredijevu majku Amandu, koja je radila kao sestra u duševnoj bolnici, silovali pacijenti te ustanove i da se ne zna ko mu je pravi otac.

Da stvar bude još gora, njegov očuh je bio alkoholičar koji ga je zlostavljao.

Fredi će ga kasnije ubiti.

Ali prva Fredijeva žrtva bio je školski hrčak, koga je Kruger ubio zato što su ga drugi učenici maltretirali i nazivali ga „sinom stotine manijaka".

I dok je Fredi Kruger iz serijala Strava u Ulici Brestova ubio 48 ljudi tokom devet filmova, postojao je jedan pravi Fredi Kruger koji je predstavljao pravu noćnu moru mladog Vesa Krejvena.

Naime, Krejvena je u školi maltretirao izvesni Fred Kruger, a reditelj je kasnije rešio da serijskog ubicu u filmu nazove po glavnom negativcu iz sopstvene mladosti.

Za crveno-zeleni džemper se navodno odlučio kada je u jednom naučnom članku pročitao da su upravo to boje koje se su najsuprotnije na ljudskoj mrežnjači.

Ali Krejven je i inspiraciju za samu radnju, i Fredijevu sposobnost da napada ljude u snovima, pronašao u stvarnim događajima.

„U pitanju je bilo nekoliko tekstova u LA Tajmsu, tri kratka članka o ljudima iz jugoistočne Azije, izbeglicama, koji su umrli usred noćnih mora - i novinari ih nikada nisu povezali", izjavio je Krejven 2008. u intervjuu za Sinefantastik.

Pored Roberta Inglunda, Fredija Krugera je glumio i Džeki Erl Hejli, koji je džemper i rukavicu sa sečivima navukao u rimejku iz 2010. godine.

U filmu Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991), dvojica glumaca donela su dve verzije Fredija iz različitog životnog doba.

Kejn Hoder je takođe kratko glumio Fredija u filmu Jason Goes To Hell: The Final Friday.

Ipak, za mnoge fanove, jedini pravi Fredi Kruger je Inglund.

Inglund je glumio ubicu iz Ulice brestova u Simpsonovima, video igri Mortal Kombat i brojnim TV filmovima i serijama.

(Svaki) Fredijev povratak, susret sa drugim ubicom i novi početak

Nisu svi filmovi iz serijala Strava u Ulici brestova jednako dobri i ne zaslužuje baš svaki vašu pažnju, osim ako niste tvrdokorni fan.

Ipak, iako ne mogu da pariraju originalnom filmu, nastavci nude neke zanimljive zaplete i svakako kreativna rešenja.

Ukoliko se tek sad uključujete u ovu franšizu, normalno, prvi deo je nezaobilazan.

Daćemo kratak opis svakog narednog filma, a na vama je da procenite koji bi mogao da vam bude najinteresantniji.

Jedno je sigurno, nakon prvog dela, iako postoji hronologija, za uživanje nije toliko važan redosled gledanja narednih.

A Nightmare on Elm Street (1984)

Scenario i režija: Ves Krejven

Radnja: Fredi Kruger se vraća u fiktivni grad Springvud i napada Nensi (Heder Langenkamp) i njene prijatelje u njihovim snovima, a uspeva da im naudi u realnom životu.

To je Fredijeva osveta za ono što su 16 godina ranije njemu uradili njihovi roditelji.

Broj ubistava: četiri (prvo već na 17. minutu)

Zarada: 57 miliona dolara

A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)

Scenario: Dejvid Českin

Režija: Džek Šolder

Radnja: Posle događaja iz prvog filma, Džesi Volš (Mark Peton) se sa porodicom useljava u kuću u kojoj je nekada živela Nensi.

Džesi ubrzo počinje da sanja ubicu sa rukavicom sa sečivima. Nakon toga, situacija postaje sve gora.

Broj ubistava: deset

Zarada: 30 miliona dolara

A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors

Scenario: Ves Krejven, Brus Vegner i Čak Rasel

Režija: Čak Rasel

Radnja: Ves Krejven se ovde nakratko vratio franšizi, ali samo kao ko-scenarista, ne bi li ispričao priču o Frediju koji ubija ostatak dece iz Ulice brestova.

Onih nekoliko srećnih koji uspeju da prežive završi u duševnoj bolnici.

Nensi Tompson se takođe vraća, ali kao stažistkinja u bolnici i ubrzo shvata da pacijenti sanjaju Fredija.

Broj ubistava: šest

Zarada: 44,7 miliona dolara

A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)

Scenario: Brajan Helgeland, Ken i Džim Vet

Režija: Reni Harlin

Radnja: Kristen (Patriša Arket) je otpuštena iz psihijatrijske bolnice, ali je sigurna da će Fredi nastaviti da je progoni u snovima kada pokuša da se vrati normalnom životu.

I to se upravo dešava.

Broj ubistava: sedam

Zarada: 49 miliona dolara

A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)

Scenario: Lesli Boem

Režija: Stiven Hopkins

Radnja: Kako je (SPOJLER) Fredi stradao u prethodnom filmu, on ipak nalazi način da se vrati, koristeći Alisino (Lisa Vilkoks) nerođeno dete.

U ovom filmu saznajemo i mnogo više o Fredijevom poreklu.

Broj ubistava: (samo) tri

Zarada: 22 miliona dolara

Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)

Scenario: Majkl de Luka

Režija: Rejčel Talalej

Radnja: Ne dozvolite da vas naslov zavara, jer svakako nije u pitanju poslednja noćna mora.

Ovo je priča o Džonu Dou (Šon Grinblet), tinejdžeru koji je u potrazi za Fredijevom ćerkom Megi (Lisa Zejn).

Kako je pobio svu decu iz Springvuda, Fredi ima za cilj da stvori novu Ulicu brestova.

Ukoliko želite da saznate još više o Fredijevom detinjstvu i ranoj mladosti, ovo je film za vas.

Broj ubistava: šest

Zarada: 34,8 miliona dolara

Wes Craven's New Nightmare (1994)

Scenario i režija: Ves Krejven

Radnja: Deset godina i šest filmova kasnije, Ves Krejven se vraća franšizi kao scenarista i reditelj i to bukvalno.

U ovom filmu Krejven, Robert Inglund (Fredi Kruger) i Heder Langenkamp (Nensi) glume sami sebe i razgovaraju kako bi mogli da snime novi film Strava u Ulici brestova.

Svima je jasno da je Fredi Kruger samo plod njihove mašte, ali to je jasno i samom Frediju.

On ne želi više da ostane u tom fiktivnom svetu i pokušava da izađe napolje.

Jedina osoba koja mu stoji na putu je Heder, koju Kruger vidi samo kao Nensi, prvu osobu koja ga je savladala.

Krejven objašnjava Heder da je jedini način da Krugera zadrže u fiktivnom svetu taj da ona glumi Nensi još jedan, poslednji put.

Broj ubistava: pet

Zarada: 19 miliona dolara

Freddy vs. Jason (2003)

Scenario: Dejmijan Šanon i Mark Svift

Režija: Roni Ju

Radnja: Sudar dvojice titana slešer filmova! Fredi shvata da je njegovo vreme u Springvudu prošlo.

Tamo ga se više niko ne plaši.

Stoga odlučuje da pošalje Džejsona u Springvud, kako bi razmrdao stvari, izazvao malo panike.

Međutim, problem nastane kada Džejson odbije da prestane s ubistvima.

Fredi rešava da uzme stvari u sopstvene ruke.

Broj ubistava: rekordna 23

Zarada: 116 miliona dolara

A Nightmare on Elm Street (2010)

Scenario: Vesli Strik i Erik Hajserer

Režija: Semjuel Bajer

Radnja: Rimejk kultnog filma, koji, iako je prošao solidno na blagajnama, nije dobro prošao kod publike i kritike.

I nikada nije dobio nastavak.

Runi Mara glumi Nensi a Džeki Erl Hejli Fredija Krugera.

Broj ubistava: pet

Zarada: 117 miliona dolara

Nije vam dosta Fredija Krugera?

Ako i posle devet filmova još uvek želite da gledate Fredija Krugera na ekranu, onda je serija Freddy's Nightmares prava stvar za vas.

Rađena po uzoru na kultnu Zonu sumraka, Freddy's Nightmares je donosila novu epizodu svake nedelje.

Umesto Hičkoka, voditelj je bio niko drugi do Fredi Kruger. Mada je Fredi umeo i da uđe u epizodu, samo kako bi malo obogatio radnju.

Snimljene su dve sezone ove serije - ukupno 44 horor epizoda.

Postoje takođe i knjige - zvanične novelizacije šest filmova iz serijala Strava u Ulici brestova.

Za ljubitelje devete umetnosti postoji i A Nightmare on Elm Street strip.

Čak je i Vil Smit, pod pseudonimom Fresh Prince, posvetio Frediju pesmu A Nightmare on my Street.

Da li možemo da očekujemo novi nastavak?

Teško je reći u ovom trenutku.

Prošlo je jedanaest godina otkako su fanovi slešera poslednji put videli Fredija Krugera.

Rimejk iz 2010. godine se smatra potpunim fijaskom i kompanije Nju Lajn Sinema nikada nije počela da radi na nastavku.

U međuvremenu su fanovima ostale samo glasine, koje dođu i prođu, o tome kako bi franšiza mogla da se nastavi.

Porodica pokojnog Vesa Krejvena sada ponovo drži prava na franšizu, a i sam Robert Inglund je rekao da imaju nekoliko ideja kako da nastave priču.

Ipak, nema nikakvih opipljivih dokaza da će se Fredi vratiti u skorije vreme.

Ali ni Inglund nije siguran koliko dugo još želi i može da igra Fredija Krugera.

Zapravo, glumac je razmišljao i o mogućem nasledniku.

Tokom panela na Monster-Manija-Konu u Nju Džerziju 2019, 74-godišnji Inglund je istakao da ima favorita koga bi voleo da vidi u kostimu Fredija Krugera.

„Treba nam Fredi koji bi mogao da snimi narednih osam ili sedam filmova, ne želim da ponovo prave rimejk prvog dela."

„Ja više nisam Fredi. Mogao bih da budem još jednom, možda, ukoliko me nakljukate vitaminom C, ali ne mogu da uradim osam filmova."

„Stoga nam je potreban glumac kome vi fanovi verujete, koga volite i ko bi mogao da ide toliko daleko."

I taj neko je niko drugi do Kevin Bejkon, po Inglundovom mišljenju.

„Nije ni on više klinac, ali Kevin voli horor, on je dobar glumac", rekao Inglund.

Ali, kao i sve skorije vesti vezane za Stravu u Ulici brestova, i ovo je samo glasina, istakao je Inglund.

Ali glasina koja mu se dopada.

„Čuo sam glasinu, i dopada mi se. Treba nam neko kao on da nastavi priču. Da kreira nešto novo, iskoristi najbolje novu tehnologiju."

Ako Kevin Bejkon ima Inglundov blagoslov, fanovi mogu samo da klimaju glavom s odobrenjem.

I da drže palčeve stisnute jako.

U međuvremenu, imaju devet filmova iz serijala Strava u Ulici brestova.

Sasvim dovoljno za jedan novembarski horor maraton.

Ali ne i za miran san.

