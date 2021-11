Zdravlje i medicina: Kako da zaustavimo otpornost bakterija na antibiotike

Pre 29 minuta

„Zamislite samo da se vratimo u doba kad omanja nesreća kao što je ogrebotina može da dovede do smrti," dodaje on.

A zahvaljujući samoj prirodi bakterija i načina na koji one funkcionišu - i šteti koju smo već načinili - svet više nikad neće biti do kraja lišen te otpornosti.

Šta je otpornost?

Zloupotreba antibiotika u Srbiji i kako protiv nje

„Pacijenti su nezadovoljni kad im ne prepišete antibiotik, jer često pogrešno smatraju da je to je to jedino rešenje za respiratorne infekcije.

„Antibiotici se u Srbiji uzimaju kao 'bombonice' - to može da dovede do takve otpornosti bakterija na antibiotike, da nećemo moći da lečimo bakterijske infekcije u budućnosti i to me plaši", ističe doktorka.