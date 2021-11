Korona virus, Amerika i posao: Ako odbijate vakciniciju, treba li da dobijete otkaz

Sjedinjene Američke Države možda su odigrale ključnu ulogu u izradi prvih vakcina protiv Kovida-19, ali one se sada nalaze pred krupnom dilemom - da li ta vakcina treba da bude obavezna?

Od zabrane ulaska u restorane i sportske događaje do ljudi koji gube poslove, obavezna vakcina postalo je ogromno pitanje - naročito poslednjih nedelja u Njujorku.

Zabrinutost povodom vakcina

Dvadesetsedmogodišnja nastavnica specijalne nastave radila je u školi u Njujorku do pre nekoliko nedelja kad je završila na neplaćenom odsustvu, zajedno sa hiljadama drugih pripadnika nastavnog kadra koji nisu primili najmanje jednu dozu vakcine protiv kovida.

On preporučuje da se majke koje doje vakcinišu i kaže da ne postoje medicinski dokazi da je to nebezbedno.

„Praktično me kažnjavaju za ličnu odluku koju sam donela, ne zato što sam sebična već zato što želim da zaštitim ćerku", kaže ona.

Efikasna politika?

Vlasti Njujorka kažu da obavezna vakcinacija nije dovela do poremećaja u radu ključnih službi

Skoro 10.000 radnika u Njujorku našlo se u sličnoj situaciji kao i Krisildi, ali gradske vlasti kažu da je došlo do velikog skoka broja zaposlenih koji su se vakcinisali posle uvođenja obavezne imunizacije.

Uprkos upozorenjima sindikata da može da dođe do nedostatka zaposlenih pošto su nevakcinisani poslati na neplaćeno odsustvo, njujorški gradonačelnik Bil De Blazio izjavio je da nije došlo do prekida u radu gradskih službi.

Prigovor na verskoj osnovi

Jedan čovek koji ne želi da se to desi je Daglas Kariman.

„Nisam jedan od antivaksera, nisam protiv svake postojeće vakcine", kaže on.

„Moj stav je da stavljate nešto u mene, na silu nešto gurate u mene" dodaje on.

„Koliko god govorili da su to proučili, a ja im verujem, ne postoje dugoročne studije."

Pored toga što je zabrinut za to šta ima u vakcinama, Daglas, inače baptistički hrišćanin, ima i verski prigovor na vakcinu zasnovanih na upotrebi fetusnih ćelija tokom njihove izrade.

„Ako izgubim posao, mogao bih da izgubim sve, to su moja osnovna sredstva za život."

Njegova jedina opcija bila bi da putuje na posao oko sati i po svaki dan do susedne Pensilvanije - savezne države koja trenutno nema obaveznu vakcinaciju za medicinske radnike.

„Ne želim to da radim, zato što su moja porodica i moji roditelji tu, ali šta mi je drugo preostalo?".

Podrška politici

On kaže da je na vrhuncu pandemije „u tih mesec-dva video dovoljno da ima noćne more do kraja života."