Stogodišnja književna dela koja su predvidela današnji svet

„Nazvao bih ih laburatori, ali mi zvuči nekao veštački", rekao je on Josefu, koji je bio udubljen u rad na platnu.

„Pretvorili smo mašine, a ne ljude, u meru ljudskog reda", napisao je kasnije Čapek, „ali to nije greška mašina, već naša."

Radnja romana Mi dešava se u ultraracionalnoj Jednoj državi, gde je sve, od rada preko seksa do muzike, matematički proračunato, uniformisane „cifre" imaju brojeve umesto imena, a svi se nalaze pod kontrolom Čuvara, kojima komanduje misteriozni diktator poznat kao Dobrotvor.

Ako vam taj zaplet pomalo liči na 1984, to je zato što je Džordž Orvel toliko cenio Mi da je četrdesetih pokušao da organizuje objavljivanje vernog engleskog prevoda i u velikoj je meri zaslužan za njegovu savremenu reputaciju.

Iako je on napisao nacrt romana pre nego što je znao da Mi uopšte postoji, ovaj je očigledno izvršio veliki uticaj na njega na nivou priče i likova.

Ne možete do kraja razumeti njihov ogroman značaj za kolektivnu maštu, a da ne znate bar malo o njihovim životima i zašto su bili nagnani da napišu priče o užasima koje tehnologija može da iznedri kad se ukrsti sa onim najgorim u ljudskoj prirodi.

„Ako išta značim u ruskoj književnosti, onda to dugujem peterburškoj tajnoj policiji", našalio se u autobiografskom skeču, propustivši da pomene da je od tada počeo da pati od depresije i hroničnog kolitisa.

Kao i D-530, i on je bio graditelj brodova.

Fiktivne revolucije

„Bila je to revolucija u kojoj nije prolivena ni kap krvi, nije razbijen čak ni jedan prozor", napisao je Čapek ponosno za njenu 20. godišnjicu.

„Zabavno je, zar ne?", napisao je on kritičaru Aleksandru Voronskom.

„Tada sam završio u zatvoru kao boljševik, a sada me zatvaraju boljševici."

„Mržnja, neznanje, fundamentalno nepoverenje, to je psihički svet komunizma", napisao je on. Za razliku od toga, „sebe smatram jednim od idiota koji vole čoveka zato što je ljudsko biće".

On je verovao da ljudi treba da su „revolucionarni poput atoma" i da svet menjaju tako što će prvo promeniti sebe.

On je 1925. godine obavešten da Mi, baš kao što je i podozrevao, zvanično ne može biti objavljen u Rusiji.

Njegovi neprijatelji su 1929. godine iskoristili neovlašćeno objavljivanje odlomaka na ruskom iz romana Mi u organizaciji ruskih emigranata u Pragu kao izgovor da osude Zamjatina za širenje „antisovjetskih" ideja i tako izreknu ono što je on nazvao književnom „smrtnom kaznom".

„Svi smo počeli da osećamo da postoji nešto čudno i nepomirljivo u vezi sa sukobima između svetonazora, političkih načela i svega drugog što nas razdvaja", napisao je on 1934. godine.

Čapek objašnjava u Ratu ljudi i daždevnjaka kako će doći do smaka sveta: „Neće to biti kosmička katastrofa, samo državni, zvanični, ekonomski i drugi uzroci… Svi mi smo krivi za to."