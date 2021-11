Velike boginje: Kako su odnele poslednju žrtvu

Pre 52 minuta

Autor fotografije, Other

Globalni program vakcinacije, koji je vodila Svetska zdravstvena organizacija (SZO), sproveden je kako bi se bolest iskorenila. Do 1970-ih godina, slučajevi su već postali retki.

„Bio je to pravi potres. Baš u tom trenutku su se spremali da objave kako su boginje iskorenjene, znalo se da se to sprema", kaže profesor Alesder Gidis, koji je bio savetnik za infektivne bolesti pri bolnici u Istočnom Birmingemu u vreme kad je došlo do izbijanja zaraze.