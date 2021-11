Film i seks: Zašto nas uvrnuti erotski triler Sudar uzbuđuje i posle 25 godina

U ponedeljak, 3. juna 1996. godine, svaki stanovnik Londona koji je na putu od kancelarije do kuće usput uzeo primerak Ivning Standarda, morao je da zastane kada je došao do naslova koji je glasio: „Film koji ide dalje od granica izopačenosti".

On je na najsnažniji mogući način osudio novi film Dejvida Kronenberga, adaptaciju romana Džej Dži Balarda o grupi ljudi koja seksualno zadovoljenje pronalazi u automobilskim nesrećama.

Da li je to bio jednostavno trenutak u kojem kritičari sa godinama postaju reakcionarni?

Ili je ovo ipak bio slučaj u kojem je on video nešto duboko uznemirujuće ili čak i štetno u Kronenbergovom Sudaru?

Prošlo je 25 godina od premijere Kronenbergovog filma, ali on i dalje bez ikakve sumnje predstavlja potresno delo u kojem se prožimaju vrlo izazovne i polarizujuće teme prezentovane na intenzivan, promišljen i beskompromisan način.

Put koji gledaju je Auto-put 401, to jest njegov deo koji prolazi kroz Toronto i koji je, u stvarnosti, najprometniji put u Severnoj Americi, poznat po mnogim sudarima zbog kojih je jedan njegov deo bio toliko ozloglašen da je dobio naziv Aleja zločina.

To ne možete da saznate gledajući Sudar ; protok automobila ispod stana Ketrin i Džejmsa, raskošno snimljen tokom večernjeg špica, kroz optiku Petra Sušickog, regularan je, predvidljiv i potpuno konvencionalan.

Nisu samo Džejms i Ketrin seksualno devijantni, već je to očigledno svojstvo Kronenbergovog filmskog sveta.

Koreni uznemirujuće snage

Kasnije u filmu, Von izgovara repliku koja je, više nego bilo šta drugo, zapečatila sudbinu Sudara kao potencijalno uvredljivog filma: „Automobilski sudar je događaj koji je manje destruktivan nego što je inspirativan - to je oslobađanje seksualne energije koja je proizvod seksualnosti onih koji su umrli intenzitetom koji je nemoguć u bilo kojoj drugoj formi".

Automobilske nesreće nisu ništa novo u kinematografiji i veliki broj filmova - od filma Boni i Klajd pa do Vikenda i Bedlenda - povlačio je paralele između automobila, oslobađanja, seksa i smrti.

Ono što možda i najviše iznenađuje u ovom slučaju je to da Sudar nije nikakva apstraktna intelektualna vežba bilo Balarda ili Kronenberga, već nešto istinski lično.

„Sve su to moje fantazije", rekao je Balard tokom jednog intervjua za Gardijan u vreme premijere filma, kada su ga upitali zašto je glavnog junaka nazvao vlastitim imenom.

To je romanu dalo „stepen iskrenosti koja inače ne bi bila prisutna".

U međuvremenu, dok razmišljamo o tome šta je Kronenberga navelo da od romana napravi film, on je sam, inače veliki zaljubljenik u automobile, rekao da je „roman u njemu započeo izvestan proces koje je mogao da bude dovršen samo stvaranjem filma, jer je to jedini način na koji sam u stanju da istražujem lične reakcije na razne stvari i da shvatim sopstveni život".

Ali priča o korenima Sudara doseže do vremena koje je prethodilo romanu.

Naredne godine, on je igrao glavnu ulogu u kratkom eksperimentalnom filmu pod nazivom Sudar! napravljenom za BBC.

Iako je film bio inspirisan poglavljem iz njegovog prethodnog romana Etrositi egzibišn, on u sebi već sadrži elemente Sudara - i to ne samo Balardovu transformaciju sebe u sopstvenoj umetnosti, već i duboko promišljenu meditaciju o metafizici automobilskih udesa i uloge automobila u modernom svetu.

On nastavlja sa pitanjem u kojem mnogi mogu da vide i provokaciju: „Da li smo mi samo žrtve totalno besmislene tragedije ili sve to ima veze sa našim podsvesnim ili čak i svesnim, prećutnim pristajanjima na to?".