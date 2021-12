Lažne vesti i klimatske promene: Šta je istina, a šta su dezinformacije

Pre 40 minuta

Proučili smo neke od najviralnijih tvrdnji iz protekle godine da bismo videli šta nam one mogu reći o poricanju klimatskih promena u ovom trenutku.

Tvrdnja: Sunce će se ohladiti, zaustavivši globalno zagrevanje

Ljudi odavno tvrde, i to netačno, da su promene u temperaturi u proteklom veku samo deo prirodnog zemaljskog ciklusa, umesto posledica ljudskih aktivnosti.

Hiljade objava na društvenim mrežama, koje stižu do stotine hiljada ljudi u protekloj godini, tvrdi da će „Globalni solarni minimum" dovesti do prirodnog pada temperature, bez ljudske intervencije.

Ali to nije ono što pokazuju dokazi.

Studije sugerišu da bi Sunce stvarno moglo da prođe kroz slabiju fazu u ovom veku, ali to će dovesti, u najboljem slučaju, do privremenog hlađenja planete od 0,1 do 0,2 stepena Celzijusa.