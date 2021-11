Lažne vesti, politika i protesti: Revolucija na klik - da li je to najveća zabluda 21. veka

Za neke, to je najlenji oblik aktivizma.

Sve je više dokaza koji ukazuju na to da je onlajn aktivizam efikasniji nego što mnogi pretpostavljaju.

Kao što je jedan komentator zabeležio pre jedne decenije: „kliktivizam je za aktivizam isto što i Mekdonalds za kuvanu hranu. On možda izgleda kao hrana, ali hranljive materije koje život znače odavno su nestale iz njega."

„Vlada uverenje", izjavio je on, da je način stizanja do promene „što više osuditi druge i da je to dovoljno.