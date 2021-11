Korona virus i vakcine: Koliko je efikasna treća doza

Pre 1 sata

„Vidimo da dolazi do zaražavanja vakcinisanih čak i u slučaju pristojnog nivoa neutrališućih antitela", kaže on.

Četvrti talas

Do sredine marta - dok se ostatak sveta borio da dođe do prvih doza - s obe doze je bilo vakcinisano već više od 50 odsto stanovništva čitave zemlje.

Još jedna gungula oko vakcina

Istraživači sugerišu da je to moglo da posluži kao neka vrsta bustera (mada se to, naravno, ne preporučuje).

Još komplikovanija slika

U Izraelu, gde su kod većine ljudi prve dve vakcine bile Fajzerove, to je vakcina koja se do sada koristila i za buster doze.

Međutim, iako je Velika Britanija započela testiranje na mešanju buster vakcina još u maju, još uvek nema podataka koji bi potvrdili da to funkcioniše ili da je to dobra ideja.

„Ponovo, to je isto kao i sa mnogim drugim stvarima - znate onaj izraz, trudimo se da napravimo avion dok letimo njim, i to što brže možemo", kaže Altman.

„Nikad to još nismo radili… prilično su velike šanse da ćete usmeriti inhibicijska antitela protiv same vakcine i onemogućiti njeno dejstvo", kaže Altman.

Za početak, svi smo mi ljudi koji se dele na one koji su bili zaraženi i one koji nisu - a naši putevi se odatle sve više razilaze, što izradu vakcina čini još komplikovanijom.

Budućnost sa busterima

„Ali mislim da je to jedna veoma realna mogućnost. Tako to počinje da izgleda, naročito zato što viđamo da broj antitela opada i da se smanjuje efikasnost protiv različitih varijanti."

„Mislim da će to biti menadžersko-logistička odluka, a ne imunološka odluka", kaže on, objasnivši da izgleda malo verovatno da će imunitet populacije - sa svim antitelima i T ćelijama koje on sa sobom nosi - biti dovoljno nizak da to opravda.