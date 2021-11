Indija i zagađenje vazduha: Pronalazač reciklira smog u podne pločice

„Dok sam odrastao, patio sam od astme. Ometala me je da trčim brzo na fudbalskom terenu."

Najveće zagađenje na svetu

Crni ugljenik

„Zagađenje vazduha svake godine ubije sedam miliona ljudi širom sveta, ali ga ne uzimamo za ozbiljno kao Kovid-19", kaže on.

Prošle godine, indijski glavni grad Nju Delhi zabeležio je najvišu koncentraciju PM2.5 čestica do današnjeg dana, 14 puta veću od bezbedne granice koju je odredila Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Umor od zagađenja

„Na svako malo povećanje zagađenja vazduha, dolazi do značajnog povećanja broja smrtnih slučajeva", kaže Aron Bernstin, direktor Centra za klimu, zdravlje i globalnu životnu sredinu sa Harvardskog univerziteta.

„Tokom tog vremena, gradovi će se pogušiti od zagađenja vazduha", kaže on.

Pročišćavanje vazduha na otvorenom

„Kako njega možete da uvećate? To nije rešenje", kaže Darjani.

Prečišćivač bez filtera

Komore za sakupljanje moraju da se prazne svakih dva do šest meseci, u zavisnosti od toga koliko je zagađen spoljni vazduh.

Podne pločice

Pristupačno

Ali on se nada i da će tehnologija u narednih nekoliko godina postati dostupna i izvan Indije, a Pran je već dobijao interesovanja iz Južne Koreje i Meksika.

„Siromašni ljudi rade u fabrikama, grade ulice i infrastrukturu, i voze se javnim prevozom na putu do posla. Oni žive i rade u najzagađenijim sredinama."

Izvlačenje ugljen dioksida

On se nada da će do kraja godine uspeti da u Indiji postavi uređaj koji može da uklanja jednu tonu ugljen dioksida iz vazduha i da će on moći da bude postavljan u parkovima ili industrijskim zonama.