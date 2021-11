Muzika, Afrika i društvene mreže: Ovo je ostvarenje sna - kako je pesma iz Somalije postala hit na internetu

Pre 21 minuta

Od kada je pesma, poznata i po imenu I Love You More Than My Life (Volim te više od života), postala hit na internetu, mnogi su objavili snimke kako igraju uz nju, između ostalog, reperka Kardi Bi i legendarni britanski atletičar Mo Farah.