Životinje i životna sredina: Klimatske promene uzrok većeg broja raskida među albatrosima - utvrdila studija

Pre 46 minuta

Kada se veze okončaju, to može biti zato što je iskra nestala, ili možda jednostavno ne možete da nađete vremena jedno za drugo.

Raskidi između albatrosa su u suštini samo preljuba, u ljudskom smislu. To je kada se jedan deo para albatrosa pari sa nekim drugim mužćakom ili ženkom.

Ali u godinama koje je studija obuhvatila sa toplijim temperaturama vode, do osam odsto parova albatrosa se razišlo.

Razvod iniciran ekološkim razlozima

Sa težim uslovima odgajanja ptića i oskudicom hrane, to može da izazove veći stres i partner se može okriviti za njihov „loši učinak" - što na kraju može da izazove razvod, kaže istraživač.

„Temperature rastu i rašće, tako da bi to moglo da dovede do dodatnih poremećaja", kaže on.