Korona virus, Hrvatska, Austrija: Kako je korona zarazila političke odnose u Evropi

Pre 16 minuta

Poslednji takav primer je diplomatski sukob Zagreba i Beča, kada je Ministarstvo spoljnih poslova Austrije pozvalo na razgovor ambasadora Hrvatske kao odgovor na to što je hrvatski predsednik Zoran Milanović zatvaranje za nevakcinisane u Austriji nazvao fašizmom, a potom kritikovao odluku austrijske vlade da uvede obaveznu vakcinaciju od februara.

Šta je sve rekao predsednik Hrvatske?

„Ne može biti nauka izum cepiva, što je rezultat rada nekoliko briljantnih umova i ove gluposti s merama. To nije naučno pitanje, ovo više veze sa naukom nema", rekao je Milanović.

Mere zabrane kretanja nevakcinisanima u Austriji, on je uporedio sa „metodama koje podsećaju na tridesete godine".

„Gde su sad evropske birokrate? Ljudima braniti da izađu na ulice? To je fašizam", rekao je Milanović .

Supruga Zorana Milanovića je epidemiološkinja Sanja Musić Milanović, ali ga to nije sprečilo da svojevremeno epidemiologiju opiše kao „mambo džambo"

Autor fotografije, DENIS LOVROVIC\AFP via Getty images

„Ne, glupo je! To nije naučno, a drugo terorišete ljude. S obzirom da je ovo Evropska unija i ja sam evropski državljanin, mene to svrbi.

„Ako može Holandija svake nedelje da komentariše BiH, onda mogu i ja Roterdam. Pobunio vam se narod. I to ne doseljenici, nego plavokosi i plavooki Holanđani. Razmišljajte malo gospodo!", rekao je Milanović, aludirajući na proteste u Holandiji zbog kovid mera.

„Ako je smisao potpuno iskoreniti virus, nema šanse. Ako je smisao rasteretiti zdravstveni sistem, čekajte malo. Koliko je prošlo od marta 2020. godine? Tada smo imali problem, dakle kapaciteti, respiratori, međutim, funkcionisalo je to.

„Kada bi vakcina u potpunosti štitila, a zdravlje štiti i trebaće buster doze, ali kada bi sprečavalo širenje, dakle vektorsku funkciju, onda bih rekao, pa hej, idemo prema potpunoj vakcinaciji. Ali to nije situacija. Je li to nauka? Koji naučnik je to odlučio?