Film i muzika: Bitlsi hteli da snime film Gospodari prstenova, Tolkin im nije dao - otkrio Piter Džekson

Kolin Paterson

novinar iz oblasti zabave

Pre 25 minuta

Autor fotografije, Disney+ Potpis ispod fotografije, Piter Džekson je restaurirao više od 50 sati do sada neviđenog materijala da bi snimio „Get Back"

Piter Džekson je 1968. imao samo šest godina i zato nije bio svestan tadašnjih dešavanja koja će imati velikog uticaja na njegovu kasniju rediteljsku karijeru.

Te godine, naime, pisac Dž.R.R. Tolkin nije dao dozvolu Bitlsima da snime filmsku verziju njegovog epskog dela.

Trideset šest godina kasnije, Povratak kralja, treći film u Džeksonovoj trilogiji snimljenoj po ovom književnom klasiku izjednačiće se sa najviše Oskara osvojenih u jednoj godini - 11, među kojima i kategorija Najboljeg režisera za Džeksona.

Oh, kako bi samo to bio drugačiji film da se Frodo udružio sa Fabuloznom četvorkom.

Bitlsi su možda izvisili u korist Džeksona kad je u pitanju dovođenje Gospodara prstenova na veliko platno, ali sada su se ovi divovi popularne kulture susreli u trodelnom, skoro osmočasovnom dokumentarcu Get Back na kanalu Dizni+.

Za ovaj projekat Džekson je restaurirao više od 50 sati neiskorišćenog materijala nastalog za dokumentarac iz 1970. godine Let It Be i sklopio ga tako da ispriča pozitivniju priču o tome šta se dešavalo u studiju u januaru 1969. godine.

Saradnja sa Bitlsima pružila je priliku Džeksonu da pita ser Pola Makartnija šta se desilo sa njihovom verzijom Gospodara prstenova.

Govoreći sa Novog Zelanda, Džekson priznaje da ga je zanimalo da sazna istinu.

„Izvukao sam tu i tamo neku informaciju. Ispitivao sam Pola za to. Ringo se ne seća mnogo toga", kaže Džekson.

„Zaključio sam da je Denis O'Del, koji je bio filmski producent u njihovoj kompaniji Epl, i koji je producirao Magičnog hrišćanina, imao ideju da urade Gospodara prstenova."

„Kad su Bitlsi otišli u Rišikeš i ostali u Indiji, početkom 1968. godine su proveli oko tri meseca sa Maharišijem i on je poslao knjige Bitlsima.

„Pretpostavljam da je, zato što postoje tri knjige, poslao po jednu svakom Bitlsu.

„Mislim da je Ringo ostao bez nje, ali su Džon, Pol i Džordž dobili po jednu knjigu Gospodara prstenova da je pročitaju u Indiji. I knjiga ih je oduševila."

„Međutim, intervencija samog autora - koji je umro 1973. godine, tri godine poslen raspada Bitlsa - značila je da im nije bilo suđeno da to ostvare, objašnjava Džekson.

„Na kraju nisu uspeli da dobiju prava od Tolkina, zato što mu se nije dopala ideja da pop grupa radi njegovu priču.

„I zbog toga je ta ideja bila odbačena. Oni su pokušali to da urade. Tu nema nikakve sumnje. U jednom trenutku početkom 1968. godine ozbiljno su razmatrali da to rade."

Autor fotografije, New Line Cinema Potpis ispod fotografije, U filmskoj trilogiji Gospodar prstenova glavne uloge su igrali Elajdža Vud kao Frodo i Šon Ostin kao Sem

Spekulisalo se da bi, u slučaju da je film dobio zeleno svetlo, Pol Makartni igrao Froda, Ringo Star Sema, Džon Lenon Goluma, a Džordž Harison Gandalfa.

Izbor Bitlsa za režisera?

Stenli Kjubrik, koji je tada upravo završio snimanje 2001: Svemirske odiseje.

Džekson ne opovrgava te spekulacije.

„Izgleda da je zaista bilo tako", kaže on.

„Pol nije mogao da se seti svih detalja kad sam pričao s njim, ali mislim da je upravo tako bilo", dodaje.

On priznaje koliko bi njegov život mogao da bude drugačiji da su Bitlsi već snimili Gospodara prstenova pre njega.

„Pol je rekao: 'E, pa drago mi je što to nismo uradili, zato što si ti dobio priliku da uradiš svoju verziju, a meni se jako dopao tvoj film.'

„Odgovorio sam mu: 'Prava je šteta što to niste uradili, zato što bi to onda bio mjuzikl.'

„Šta bi Bitlsi uradili sa saundtrekom za Gospodar prstenova? To bi bilo 14 ili 15 pesama Bitlsa koje bi bilo fantastično čuti.

„I zato ne mogu da se odlučim šta da mislim o tome. Voleo bih da sam mogao da čujem taj album, ali mi je i drago što sam ja dobio priliku da snimim te filmove.

„Ali te pesme bi bile fascinantne."

Umesto toga, više od pet decenija kasnije, Džeksonu je pružena šansa da i sam postane deo istorije Bitlsa.

U leto 2017. godine on se sreo sa predstavnicima kompanije Bitlsa Epl Korps da bi razgovarao o mogućoj saradnji na izložbi organizovanoj u virtuelnoj stvarnosti.

Autor fotografije, Disney+ Potpis ispod fotografije, Bitlsi: Za njih Piter Džekson kaže da su jedini bend koji je stvarno voleo

Opsednut Bitlsima („Nikad nisam voleo nijedan drugi bend sem Bitlsa"), Džekson je postavio pitanje na koje ga je oduvek zanimao odgovor.

Šta se desilo sa neiskorišćenim materijalom za dokumentarac Majkla Lindzija-Hoga iz 1970. godine Let It Be?

Odgovor ga je oduševio.

„Rekli su: 'Imamo ga celog.' Kao fan sam samo sedeo tamo i u sebi rekao: 'To!' Otkrili su da razmišljaju da ga iskoriste za zaseban dokumentarac i nisu imali režisera vezanog za taj projekat."

„I to je bilo jedini put da sam to uradio u životu, samo sam digao ruku i rekao: 'Ako tražite nekoga, molim vas da me uzmete u obzir.'"

Taj posao mu je ponuđen pre isteka istog dana i on je naredne četiri godine života proveo radeći na Get Back.

Autor fotografije, Imperial War Museum Potpis ispod fotografije, Piter Džekson je maestralno rekonstruisao nemi filmski materijal iz Prvog svetskog rata

Koristio je slične tehnike kao one kojima se služio za svoj dokumentarni film o Prvom svetskom ratu Oni nikada neće ostariti da bi restaurirao čitave sate do sada neviđenih veličanstvenih snimaka Bitlsa kako stvaraju neke od najpoznatijih pesama od nule.

Pogledajte video: Kako je Piter Džekson oživeo snimke Prvog svetskog rata

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Nemi snimci Prvog svetskog rata pažljivo su restaurirani zahvaljujući Piteru Džeksonu.

Džekson je bio rodonačelnik ove tehnologije više od dve decenije.

Početkom ovog meseca on je prodao odeljenje za vizuelne efekte svoje kompanije Veta didžital za fascinantne 1,2 milijarde funti.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Piter Džekson

Međutim, postoji jedan futuristički projekat za koji on kaže da misli da se nikad neće ostvariti. Džekson kaže da nema šanse da Bitlsi slede primer grupe Abba i pođu na turneju kao digitalni avatari.

„Bitlsi imaju tu tragičnu komplikaciju da dvojica od njih više nisu među živima.

„Bilo bi vrlo teško postići da Džordž i Džon budu predstavljeni na način kojim bi oni bili zadovoljni.

„Time sve postaje mnogo nezgodnije. Ne verujem da ćemo ikad to doživeti sa Bitlsima."

Autor fotografije, Disney+

On je, međutim, veoma otvoren za dalju saradnju sa Bitlsima.

„Voleo bih ponovo da sarađujem sa Bitlsima. Uživao sam radeći sa njima sada.

„Međutim, mislim da nema više nijedne kolekcije ili snimka u trezoru kog mogu da se dočepam. Ovo je bilo zlatno jaje."

Možda je trebalo da prođe više od pola veka, ali ovim udruživanjem sa Džeksonom, Gospodar prstenova i Bitlsi su konačno ujedinjeni.

Jedan bend da svima gospodari.

Inspirativan ili besciljan?

Pored Džeksonovog otkrića, krajem ove nedelje pojavili su se i prvi prikazi dokumentarca Get Back, a nekim kritičarima se svideo više nego drugima.

Aleks Petridis iz Gardijana, koji mu je dao tri zvezdice, napisao je da su se u „najnovijem epskom ostvarenju Pitera Džeksona momenti inspiracije i zanimljivosti zaglavili u masi nepovezanog ćaskanja („besciljno blebetanje", kako to kaže sam Lenon) i ponavljanja."

Tajms mu je, zato, dao četiri zvezdice. Kevin Mar rekao je da „ovaj duboko potresni epski flešbek prikazuje ove harizmatične mlade ljude (još nisu u svojim tridesetim) u simpatičnoj i brižnoj harmoniji".

Telegraf se odlučio za istu ocenu, a Nik Mekormik je rekao da je „minucioznim radom probrano 200 sati video i audio materijala i pretvoreno u često ushićujuću, iscrpnu trodelnu seriju."

Independent je otišao korak dalje u hvalospevu, davši mu maksimalnu ocenu - pet zvezdica. Ed Kaming je zaključio da je „trodelna dokumentarna serija postavila nove standarde za sve buduće analize ovog benda".

Get Back može da se gleda na kanalu Dizni+ od 25. novembra.

Pogledajte video: Poruka Džona Lenona je danas još snažnija

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Džon Lenon, pevač legendarnih Bitlsa, ubijen je na današnji dan pre 40 godina u Njujorku.