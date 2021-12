Muzika i zdravlje: Noćna muzika - idealna za uspavljivanje

Pre 1 sata

Ovakve noći su ga vodile i ka njegovom kućnom studiju u kojem je ostajao do zore komponujući komade koji će na kraju postati njegov najnoviji album Nocturnes: Music For Two Pianos (Nokturna: Muzika za dva klavira).

Zamagljene linije

Mnoge savremene pesme uspevaju da dočaraju tu besanu atmosferu, bez obzira da li se radi o klupskom hitu Insomnia sastava Fejtles iz 1995. godine sve sa refrenom ,,I Can't Get No Sleep" (Ne mogu da zaspim), veličanstvenom rejv-pop hitu3 A. M. Eternal grupe KLF iz 1991, ili o čuvenoj čikaškoj haus numeriI Fear the Night (Plašim se noći) Tajrija Kupera.