Nuklearno oružje i Bliski istok: Šta podrazumeva nuklearni sporazum sa Iranom i hoće li biti obnovljen

Pre 13 minuta

Ako pregovori budu bili uspešni to bi moglo da dovede do okončanja ekonomskih sankcija protiv Irana i ograničenja buduće proizvodnje potencijalno opasnog nuklearnog materijala.

Ali ako pregovori propadnu, to bi moglo da odvede Bliski istok na veoma opasan put.

Kako je izgledao prvobitni iranski nuklearni sporazum?

Bio je to dogovor „P5+1" (zvučno ime za pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska - plus Nemačka) i Irana o nuklearnom programu ove zemlje.

Zašto je propao?

Sporazum je potpisan tokom predsedničkog mandata Baraka Obame, ali je bivši predsednik Tramp jasno stavio do znanja mnogo pre nego što je završio u Beloj kući da to smatra „najgorim sporazumom koji je ikad video" i iznova ga ocrnjivao kao „užasan" i „smešan".

Kao reakciju na to, Iran je počeo da obogaćuje uranijum iznad nivoa dozvoljenih sporazumom i smanjio saradnju sa međunarodnim inspektorima.

Ko želi da se sporazum obnovi?

O iranskom sporazumu, Džo Bajden je rekao: „Stavljamo diplomatiju na prvo mesto i vidimo gde će nas to odvesti. Ali ako diplomatija ne uspe, spremni smo da se okrenemo drugim opcijama"

Džozef Bajden je podržavao sporazum dok je bio Obamin potpredsednik, a većina njegovih sadašnjih savetnika za Iran su ljudi koji su 2015. godine pomogli da se kroz pregovore stigne do uslova sporazuma.

Znači vrlo je verovatno da će pregovori uspeti?

Takođe je odbacio mogućnost bilo kakvih pregovora o iranskom programu balističkih projektila i njegove regionalne politike, kao što je podrška oružanim grupama u nekoliko zemalja, uprkos pozivima zapadnih zemalja da to bude sastavni deo novog sporazuma postignutog u Beču.

Da li bi svi bili zadovoljni kad bi se sporazum obnovio?

Ali je Izrael (koji se smatra jedinom nuklearnom silom na Bliskom istoku, iako on to nikad nije potvrdio) bio veoma kritičan prema prvom sporazumu, smatrajući da on neće zaustaviti Iran u sticanju nuklearnog arsenala.