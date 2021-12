Avioni, nesreće i misterije: Izgubljena eskadrila - prva tajna Bermudskog trougla

Pre 1 sata

Poznata kao Let 19, flota od pet aviona brojala je 14 članova posade - 13 pilota na obuci i vođu patrole.

Decembarski let trebalo je da bude rutinska vežba navigacije.

Za iskusne pilote, to je stvarno trebalo da bude mačiji kašalj.

Glasovi u daljini

Vođa patrole bio je poručnik Čarls C. Tejlor, iskusni pilot koji je proveo više od 2.500 sati u vazduhu i učestvovao u velikom broju letačkih misija nad Pacifikom tokom Drugog svetskog rata.

Spasilačka tragedija

Kada drugi PBM-5, zajedno sa brodovima obalske straže i američke mornarice, stigne na pretpostavljeno mesto nesreće, more je mirno, a nebo vedro.

Šta je Bermudski trougao?

Američki novinar Vinsent Gedis, koji je 1964. godine kumovao nazivu Bermudski trougao, navodi da se ozloglašeni trougao prostire od Floride do Bermuda, jugoistočno do Portorika, pa nazad do Floride preko Bahama.