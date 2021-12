Korona virus i AstraZeneka: Naučnici utvrdili zašto nastaju retki ugrušci od vakcine

Naučnici veruju da su pronašli „okidač" zbog kojeg dolazi do pojave izuzetno retkih krvnih ugrušaka posle primanja vakcine AstraZeneka.

Naučnici misle da to pokreće lančanu reakciju, koja uključuje imuni sistem, koja može kulminira i dovede po pojave opasnih ugrušaka.

Naučnici su postali i detektivi, kako bi otkrili šta se dešava i da li se to može sprečiti.

Istraživači smatraju da je sledeća faza otkrivanje „pogrešno postavljenog imuniteta", ali to treba da se potvrdi u daljim istraživanjima.

Međutim, to zahteva niz nesrećnih događaja, kako bi naučnici što bolje uspeli da shvate retku pojavu ugrušaka.

„Nikada niste mogli da predvidite da će se to dogoditi, šanse su jako male, tako da moramo da zapamtimo širu sliku o broju života koje je ova vakcina spasila", rekao je profesor Parker.

„Mnoga pitanja i dalje ostaju bez odgovora, pa i to da li su neki ljudi podložniji od drugih i zašto je tromboza (zgrušavanje) najčešće u venama mozga i jetre, ali do toga se može doći s vremenom i daljim istraživanjem", rekao je on.