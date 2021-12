Porodica i porodiljsko odsustvo očeva: Nevidljive prepreke koje zadržavaju muškarce na poslu

Pre 22 minuta

Od trenutka kad su Duke i njegova žena otkrili da čekaju bebu, on je znao da želi da iskoristi značajnu količinu očinskog odsustva, u čemu ga je njegova partnerka podržala.

„Vreme koje smo proveli zajedno bilo je neprocenjivo i ne bih ga menjao ni za šta na svetu", kaže on.

Pogledajte video: Kako je to postati tata

Usvojeni stereotipi

To, kaže Morgenrot, može da utiče na odluke koje se tiču roditeljskog odsustva na razne načine.

„Kao prvo, žene i muškarci i sami mogu da usvoje ove stereotipe, što znači da muškarci mogu da misle da nisu vični staranju i da stoga ne bi bili veoma dobri u odgoju deteta. Njihove partnerke bi, naravno, takođe, mogle da prigrle rodne stereotipe i obeshrabre partnere od uzimanja roditeljskog odsustva zato što misle da oni za to nisu sposobni."

„Muškarci su, naravno, svesni tih potencijalnih posledica i to definitivno može da doprinese njihovoj odluci da ne uzmu roditeljsko odsustvo čak i ako im se ono ponudi."

Odsustvo uzora

Velika Britanija je 2015. godine uvela politiku deljenog roditeljskog odsustva koja omogućuje roditeljima da podele 50 nedelja odsustva, od čega je i do 37 nedelja plaćeno.

„Kad sam otišao na očinsko odsustvo, bio sam šokiran koliko je malo drugih očeva znalo da na to ima pravo", kaže on.

Forbs smatra da je važno imati vidljive „očinske uzore" u kompanijama, u svim sektorima i odeljenjima, da bi to inspirisalo očeve na odsustvo ali i unapredilo njihovo znanje o plaćenim odsustvima.

„I tako, kad bi direktori poznavali ponude vlastite kompanije u vezi sa očinskim i podeljenim odsustvom, to bi dovelo do toga da roditelji budu svesniji na šta sve imaju pravo."

„Ako drugi muškarci uzimaju očinsko odsustvo u konkretnoj kompaniji, to pokazuje da je uzimanje roditeljskog odsustva normalno i prihvatljivo za muškarce", objašnjava Morgenrot.

„Sjajno je, naravno, ako kompanije očevima nude produženo plaćeno roditeljsko odsustvo, i apsolutno treba to da rade, ali dok god lideri na svom primeru ne pokažu da muškarci neće biti kažnjeni zbog korišćenja te politike, neće se mnogo toga promeniti."

Prećutne norme

Nedovoljno cenjene prednosti

„Aktuelni politički okvir ne čini dovoljno da to spreči."

U jednoj drugoj studiji, akademici su otkrili da za heteroseksualne parove u braku, kad otac uzme očinsko odsustvo posle rođenja deteta, to može da dovede do pada rizika od razvoda i do šest godina nakon rođenja.