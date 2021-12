Televizija i serija Seks i grad: Nastavak „Upravo tako" za jedne sumoran, za druge povratak u formu

Pre 21 minuta

Rejdio tajms piše da nastavak „Upravo tako" (And Just Like That) nikad nije ni trebalo da bude snimljen, jer bez Samante (Kim Katral) sve deluje više kao „hladan, cinični poslovni potez, nego kao pravi povratak".