Droga, žene i roditeljstvo: „Kanabis-mame" tvrde - uz marihuanu se roditeljstvo lakše prebrodi

Pre 23 minuta

Simon Brend, autorka knjige Weed Mom: The Canna-Curious Woman's Guide to Healthier Relaxation, Happier Parenting, and Chilling TF Out, kaže da joj je kanabis pomogao da uspori dovoljno da ostane sa decom pre spavanja.