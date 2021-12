Velika Britanija, politika i Boris Džonson: Hoće li se „Planeta Boris“ konačno urušiti

Pre 48 minuta

Bilo je pogrešnih procena i pogrešnih koraka - pokušaja da se izmene pravila kako bi se zaštitio jedan do njih, Oven Paterson; katastrofalnih napora da se uguše priče o Božićnoj žurki od prošle godine i, najnovije, kazna za Konzervativnu stranku za finansiranje luksuznog renoviranja stana na broju 10 za gospodina i gospođu Džonson.

Takođe je istina da je on posrtao i pre, ali je, iznova i iznova, uspevao da se sabere i podigne.

On je politički lider svoje generacije, smatraju oni, i može da se oporavi.

Ali upada u oči da poslanici koji su učestvovali u dovođenju Borisa Džonsona u Dauining Strit broj 10 privatno govore, i to na sve živopisnije načine, da on mora da se dovede u red.

„Imate vožnju 'navrat-nanos', imate 'izgubljen u svemiru', imate konačnu vožnju 'donesite odluku i vidite da li možete da je se držite do kraja vožnje.'"

Uz duboku iritaciju, on mi je rekao: „Sve one moraju da se zatvore. Ne treba nam igralište. Dauning Strit mora da funkcioniše kao vojni kamp."

Odbijena ostavka

Ove grupe stalno menjaju svoja stanovišta, naravno, ali u ovom trenutku se za njih kaže da „koaguliraju" - umesto čarki među sobom, ujedinjuju se oko jedne stvari, a to je da ne sme da se dozvoli da se ovaj najnoviji haos nastavi.

Dva izvora rekla su za BBC da je Dojlova ostavka ponuđena, ali odbijena, mada je Dauning Strit negirao da se to desilo.

Da li on uopšte priznaje da ima problema?

Da li je za njih već nastupio trenutak kad je on manje falična, ali suštinski briljantna prednost, umesto smetnje?

Slede testovi

Mnogi poslanici veruju da će to nestati samo ukoliko se on dozove svesti.

A opet, jedan premijerov pristalica mi je rekao da iako situacija možda nije kritična - ta je osoba je to izjavila sa prilično velikim nezadovoljstvom - ona mora da se promeni.

„Ako se to ne desi, svi znamo kuda će to odvesti. Odvešće do izlaznih vrata."