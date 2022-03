Porodično nasilje: Erin Pici - žena koja je gledala dublje od modrica

Pre 1 sata

U prvobitnom skloništu u jednom trenutku bilo je smešteno i do 32 dece na osam krevet u jednoj spavaćoj sobi

I to je istina.

Većini ubijenih žena život oduzme neko koga one poznaju; većinu partner ili bivši partner.

Zašto bi onda to trebalo da je umirujuće?

Za većinu nas, to je zato što kad zatvorimo ulazna vrata za sobom znači da smo bezbedne.

Nisu postojala skloništa i bilo je teško za ženu da iznajmi stan sama - čak i kad je to mogla da priušti.

Na autoputu M1 došlo je do lančanog sudara u kom je stradalo devetoro ljudi.

Cepelini su objavili Stairway to Heaven .

A opet je to bilo 20 godina pre nego što je silovanje u braku postalo zločin; 10 godina pre nego što je žena stekla pravo da bude uslužena u javnom baru.

Bilo je to i tri godine pre nego što je usvojen Zakon o jednakom pravu na kredit, sprečivši banke da od žena zahtevaju da kredite potpisuju zajedno sa još jednim muškarcem.

„Jednom je krenuo da me davi. Prevalio me je preko naslona sofe i mlatio me, a sve čega se na kraju sećam je gomila krvi. Guste, lepljive krvi koja mi je pošla na usta.