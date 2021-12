Nauka i psihologija: Jedan potez menja sve - znate li šta je efekat leptira

Pre 17 minuta

Čovek sa kafom je pilot i zbog nesreće ne može da ide na planirani let.

Let je odložen.

Ali ne brinite, ako vam se to desi u stvarnom životu, ne očajavajte.

Ono što se dogodilo nije ništa drugo do teorija haosa i njen efekat leptira.

Efekat leptira

Godine 1961, ono što je do tada bila fikcija, postalo je naučna stvarnost.

Šta se desilo?

Lorenc je to uporedio sa vetrom koji mahanjem krilima prave leptirići u Brazilu, a u Teksasu to to može da izazove tornado.