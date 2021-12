Afrika i organizovani kriminal: Crna sekira - ultranasilni kult koji je danas globalna mafija

„Jako je bolno", kaže on, vrteći glavom uz drhtaj.

Ali on je decenijama bio viši pripadnik Crne sekire - nigerijske mafijaške grupe povezane sa trgovinom ljudima, internet prevarama i ubistvima.

U jednom trenutku tokom našeg intervjua, prisećajući se najefikasnijih načina da se neko ubije, on se nagnuo napred, prstima oblikovao pištolj i pritisnuo ih uz čelo našeg producenta.

On je jedan od desetak izvora iz Crne sekire koji su odlučili da prekrše zavet i otkriju njihove tajne BBC-ju, govoreći prvi put za međunarodne medije.

Naša potraga za odgovorima dovela nas je do čoveka koji tvrdi da je hakovao stotine hiljada tajnih dokumenata Crne sekire - ogromni kontingent privatne prepiske, između stotina osumnjičenih članova.

Poruke od 2009. do 2019. godine, uključuju komunikaciju o ubistvima i krijumčarenju droge.

To je mozaik kriminalnih aktivnosti Crne sekire koji se prostire na četiri kontinenta.

One su grupne, organizovane i izuzetno unosne operacije, na kojima nekada radi i na desetine pojedinaca koji sarađuju na više kontinenata.

On kaže da je u privatnom životu istražitelj prevara i da je počeo da se zanima za Crnu sekiru nakon što se susreo sa velikim brojem njihovih žrtava.

„Mislim da imaju više od 30.000 članova", kaže on.

„To nije mali klub, to je fantastično velika kriminalna organizacija."

On kaže da je tokom tridesetogodišnje karijere imao posle sa stotinama žrtava Crne sekire u biroovom odeljenju za sajber-kriminal, istražujući slučajeve prevare slične onima pronađenim u procurelim dokumentima.

„Viđao sam uništene živote, ugašene kompanije, izgubljene ušteđevine" kaže on.

On kaže da je odveden sa kampusa, misleći da ide na ekskluzivnu žurku.

„Izgledalo je kao da ću umreti toga dana", napisao je on.

Dok su se orili pesma i skandiranje, potom su ga izgrlili ljudi koji su ga do tada mučili.

Neki regruti su prisiljeni na to, neki se sami prijavljuju.

„Mi se klanjamo Korofu, nevidljivom Bogu, a on nas je oduvek vodio", rekao nam je lider grupe, sedeći u malom drvenom zdanju, okružen svitom članova Crne sekire.

On je rekao da je „ponosan" što je član Crne sekire, uprkos tome što kaže da ga je na silu regrutovao policajac

Bez obzira na to kako ili zašto su se članovi pridružili, mnogi od njih tvrde da to ima svojih prednosti.

On je tvrdio da dobro zarađuje od kriminalnih aktivnosti grupe - bolje nego što bi da radi u banci.

Nigerija ima drugu najveću stopu nezaposlenosti na svetu i u tom teškom okruženju, on kaže da učlanjivanje u Crnu sekiru može da vam pruži zaštitu i poslovne veze.

On tvrdi da nisu svi članovi kriminalci.

„Imamo članove u nigerijskoj vojsci, mornarici, vazduhoplovstvu. Imamo ih u akademskim krugovima. Imamo sveštenike, pastore", kaže on.

On tvrdi da ima tri miliona članova širom sveta i redovno se hvali dobrotvornim aktivnostima - donacijama sirotištima, školama i policiji, i u Nigeriji i u inostranstvu.

Kad je BBC suočio liderstvo NBM-a sa ovim dokazima, rekli su da će istražiti to pitanje i da će svako za koga se ispostavi da krši njihov kodeks ponašanja biti otpušten.

On govori iz iskustva.

„Oni su jedno te isto", kaže on.

„To je samo formalnost kojom žele da prikriju neformalnosti. To je novčić sa dve strane."

„Neo crnački pokret kao organizacija samo je šarada, to je paravan, javno lice organizacije", kaže on.

On tvrdi da je „krajnji cilj" NBM-a da „promeni javno mnjenje" - da sakrije „ono što stvarno jesu, a to je mafija."

„Imaju mnogo članova u Skupštini, čak i u izvršnoj vlasti", kaže on.

„To vam je Crna sekira. To NBM propoveda: zauzmite bilo koji položaj koji možete."

„Nigerija vodi mafijašku politiku", kaže on.

Jednom kad budu izabrani, kaže on, nagrađuju ih položajima u vladi.

„Naoružavaju ih, daju im novac tokom izbora i obećavaju im političko nameštenje", kaže on.

Toni Kabaka, samoproklamovani „kultista" i član NBM-a, proveo je godine i godine radeći za vladu u Beninu, sve do 2019. godine.

„Ako me posednete i kažete: 'Možete li da identifikujete članove Crne sekire u vladi?', ja ću to učiniti", kaže on. „Većina političara, skoro svi su upleteni."