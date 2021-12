Korona virus, Britanija i vakcine: „Oko 80 odsto ljudi na respiratorima nije imunizovano"

Pre 18 minuta

Marija Santomil radi u bolnici Sent Meris u Londonu od 2014.

Do sada je prijavljeno više od 3.000 slučajeva ovog soja, a prava brojka je verovatno mnogo viša.

„Uvek se nadamo da će se dogoditi nešto dobro, ali taj kraj, to svetlo na kraju tunela, nikako da dođe", kaže Santomil.

Bilo je to nešto novo - nije bilo pripreme, nije bilo zaštitne opreme, ničega.

Ljudi su umirali, bila je to stvarno šokantna situacija, bolnice su prolazile kroz istinski teška vremena.

Kad su počeli da nas vakcinišu u decembru prošle godine, bio je to tračak nade.

Počeli su da govore da ćemo sa vakcinama moći da putujemo, da se krećemo od jednog mesta do drugog, bilo je to kao svetlo na kraju tunela.

Dođe do poboljšanja, kreveti na hitnom prijemu počnu da se prazne, ali onda broj slučajeva ponovo skoči i mi moramo još jednom maksimalno da se angažujemo.

Upada u oči da to nisu samo mladi ljudi.

„Ponekad izgubimo veru u ljudski rod"

I to nas plaši.

I vi to morate da poštujete.

Ali isto tako pokušavate da im objasnite: ja razumem da se plašite zato što je to nešto veoma novo, ali tokom čitave istorije viđali smo da su neke bolesti iskorenjene zahvaljujući vakcinama.

I one su očigledno veoma dobro testirane.

I onda pomislite: To su ljudi koji verovatno ne oklevaju da pojedu pet hamburgera u Mekdonaldsu nedeljno ili su uzimali kontraceptivnu pilulu 20 godina, znajući da ona ima brojne nuspojave.

Ali to ne dovode u pitanje.

I to me veoma ljuti.

Poželim da ih pitam: „U kom svetu vi to živite?"

To je veoma umarajuće. Ima dana kada to bolje podnosite, ali nekih drugih baš i ne.

„Svima nam je već dosta"

Onda me oni pitaju:

Kako to mislite, zašto?

Ili, na primer, kad testiramo ljude na korona virus, mnogi nam kažu da im se to ne dopada, da je grozno.

A moj odgovor na to?

Mi moramo to da radimo četiri puta nedeljno radi vašeg duševnog mira, da bih mogla da dolazim na posao i pomognem vam.

To je sve što tražimo od njih. I to nije samo zbog nas, to je zbog svih ljudi.